I když se v posledních týdnech řeší hlavně to, jak to bude s dodávkami tepla pro Kladno, až miliardář Pavel Tykač vypne kotelnu, středočeské město není jediné. Podobný problém řeší i Lovosice na Ústecku. Tamější chemička patřící Agrofertu chystá změny ve výrobě a výsledkem může být citelné zdražení odpadní energie vyhřívající město. Radnice už proto sonduje, jak lidem topit jinak.
Dřív by tu byl cítit hlavně zápach z Lovochemie, ale teď se Václavským náměstím v Lovosicích line vůně bílého grilovaného masa. Pojízdná prodejna sem přijíždí pravidelně na dva dny v týdnu.
„Ale jo, asi si nejde na nic stěžovat. Obchody tu máme, práce je tady a v Ústí taky dost, takže rozhodně to tu není špatné místo k žití,“ zamýšlí se muž, když si bílým ubrouskem utírá prsty, v nichž ještě před chvílí držel dozlatova opečené stehýnko.
„Teď bych to zapil pivem, jenže tady se žádné dobré nevaří, což je možná to velké minus,“ usmívá se. „To musím dojet do Litoměřic, tam mají přece jen lepší výběr a navíc i přímo z pivovaru,“ pokyvuje hlavou směrem k okresnímu městu.
Z centra Lovosic do Litoměřic je to jen osm minut jízdy, ale přesto jsou tahle dvě města dlouhodobě symbolem toho, jak rozdílní mohou sousední obce být. Průmyslové Lovosice úzce napojené na místní fabriky a chemičku a na druhé straně malebné Litoměřice s bohatým historickým centrem a řadou kvalitních podniků.
Chemička? Spíš prý voní oplatky
„Litoměřice jsou krásné město k životu, ale Lovosice v posledních dvaceti letech udělaly obrovský posun vpřed a už to není jen chemické město,“ tvrdí ve své kanceláři kousek od náměstí čtyřiatřicetiletý starosta Vojtěch Krejčí (PRO Lovosice).
Lovosice
První zmínka v roce: 1143
Počet obyvatel: 8727
Kraj: Ústecký
Starosta: Vojtěch Krejčí (PRO Lovosice)
U kávy novinářské návštěvě vysvětluje, že stereotyp popisující Lovosice jako chemické město nebo třeba sídliště kolem Lovochemie prý už není pravdivý. „Co tady bylo za socialismu, je dávno pryč. Spíš než zápach z chemičky tu občas zavoní továrna na oplatky Mondeléz,“ říká Krejčí.
Že už devítitisícové město není s fabrikou koncernu Agrofert patřící premiérovi Andreji Babišovi (ANO) spojené pupeční šňůrou, dokresluje Vojtěch Krejčí rychlým srovnáním. „Byly doby, kdy tam pracovalo celkově tři tisíce lidí, teďka jde zhruba o třetinu. Tak velkých zaměstnavatelů tu už navíc máme několik, hlavně v automotive,“ pokračuje starosta.
Jako daleko větší komplikaci pro rozvoj města cítí odliv lidí s trvalým pobytem. Lovosice podle něj mají obrovský nedostatek, co se týče bydlení. Město i developeři proto v uplynulých letech rozjeli hned několik projektů, v rámci nichž by měly vzniknout stovky bytů a desítky rodinných domků s menším pozemkem.
Zdražení tepla
Jenže několik rozhovorů ve středu města poblíž kontroverze vzbuzující sochy rudoarmějce ukazuje, že nejen bydlení je pro místní obyvatele důležité téma. Řada lidí zmiňuje také čerstvou kauzu, na niž nedávno upozornil regionální tisk.
Lovosicím totiž hrozí, že přijde o dlouhodobý zdroj tepla. Velkou část města vyhřívá odpadní energie z Lovochemie. Její vedení ale před několika týdny oznámilo, že kvůli nutné modernizaci a přechodu na bezemisní technologie bude třeba provést mnohamiliardovou investici.„Lovochemie musí projít transformací z důvodu ukončení využívání uhlí pro energetiku,“ shrnuje starosta Vojtěch Krejčí.
Aby se ale firmě investice vrátila, chystá se chemička zvýšit prodejní ceny tepla.
Jak už se zástupci Agrofertu nechali slyšet, nejpozději v roce 2028 by mělo být jasno, jakou cestou se Lovochemie vydá a o kolik přesně zdraží regionu své dodávky teplé energie.
„Byl bych nerad, aby město bylo v situaci, kdy se zavázalo odebírat energie za podmínek, které Lovochemie oznámí, protože není jiná možnost,“ nechce se Krejčí stát rukojmím Agrofertu. Proto už před několika týdny radniční úředníci začali analyzovat, jaké další možnosti město na Labi má.
„Z pozice města chceme mít připravené různé varianty. A ať se zastupitelstvo za dalších tři až pět let na základě těchto podkladů rozhodne,“ přibližuje Krejčí strategii současné městské koalice.
Podle prvotních odhadů by alternativou Lovochemii mohla být třeba kombinace několika zdrojů včetně tepelných čerpadel a fotovoltaických elektráren a vůbec změna nakládání s energiemi.
Uplacený tajemník? „Nepochybil jsem“
Ještě předtím ovšem samotného starostu čeká soud. Už loni v říjnu jej totiž policie obvinila z podplácení a zneužití pravomoci. Podle vyšetřovatelů měl Krejčí uplatit bývalého radničního tajemníka, aby opustil svou funkci.
V únoru pak na jeho účet dorazilo necelých sedm set tisíc korun, což si policie vykládá právě jako součást údajně nelegální dohody mezi tajemníkem a Krejčím. „Vůbec si nepřipouštím, že bych něčím pochybil,“ reaguje dnes starosta. Do detailu ovšem situaci komentovat nechce s tím, že se k některým věcem vyjadřovat nemůže.
„Je to věc, kterou musím podstoupit. Zásadní a důležité kroky konzultuji na všech možných stranách, a pokud bychom měli sebemenší pochybnosti, tak to rozhodnutí neudělám,“ brání se. „Nechtěl bych běhat dalších deset let s nálepkou, že jsem byl stíhán a případ byl odložen. Moc rád bych dospěl k tomu, že se u soudu prokáže moje nevina a budu se moci očistit,“ tvrdí dnes Krejčí.
Příští volby? Opět chtějí vládnout
Jestli justice případ stihne uzavřít do podzimu, zatím není jasné. Jisté ovšem je, že do komunálních voleb, které proběhnou 9. a 10. října, chce jít Krejčí opět jako lídr kandidátky PRO Lovosice a rád by dohromady se Spolu vládl městu i další čtyři roky.
Hlavně prý proto, že se koalici podařilo rozjet řadu projektů, které je třeba dotáhnout. Jako například nové byty, které by mohly do města na Labi přitáhnout mladé rodiny a Lovosicím dát nový impuls.
I z toho důvodu, že díky dálnici je odtud blízko nejen do Ústí, ale i do Prahy a řada lidí už tak do metropole dojíždí. Otázkou však je, zda právě současná kauza starosty Vojtěcha Krejčího nebude tím, co současné koalici zlomí vaz a zakryje všechno, co se po roce 2022 v Lovosicích rozjelo.
Politické bizáry: Babiš má prý rád mladé lidi, je to naše budoucnost, tvrdí
Jak vyřešit důchody pro Husákovy děti? Začněme pracovat méně – třeba jen 3 dny týdně
Česko stárne a zároveň se rodí málo dětí. Co se stane, až populačně silné ročníky tzv. Husákových dětí dospějí do důchodového věku? Kdo je v práci nahradí a kdo jim bude případně vydělávat na penze? Tématem Spotlightu Terezy Engelové je stárnutí a pozvání přijala socioložka Lucie Vidovičová.
Lov na efektní mainstreamové trendy. Thriller Pomocnice odvahu jen předstírá
Knižní bestseller a v titulní roli jeho filmové adaptace jedna z nejdiskutovanějších hereček současnosti - Sydney Sweeneyová. Pomocnice od spisovatelky Freidy McFaddenové (lehce čtivá a povrchně zábavná předloha stejnojmenného filmu) se stala hitem díky všeobecnému zájmu o thrillerový subžánr i díky sociálním sítím a fenoménu BookToku.
Ukrajina nasazuje nové drony. Mají ničit ruské obrněnce mimo dosah rádiového spojení
Ukrajinští výrobci dronů se snaží zasáhnout ruské pozice daleko za frontou, kde zakřivení Země blokuje signál, na kterém závisí jejich levné útočné drony. Přicházejí s inovační taktikou.
Běhat po doktorech je luxus. Za co by boss českého zdravotnictví nechal lidi platit
Lidé zbytečně běhají po doktorech. Někteří se během jednoho týdne zvládnou vyšetřit i u tří stejných specialistů. „Lékem na tento nešvar by mohla být telemedicína,“ myslí si šéf největší Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek.