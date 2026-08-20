Obrovský zájem o ukrajinské bojovníky. „Vám Čechům moc děkujeme,“ svěřili se

Tolik lidí čekal málokdo! Hlediště známého kulturního prostoru Jatka78 v pražských Holešovicích bylo v pondělí navečer zcela zaplněno. Spousta lidí si přišlo na diskusní a benefiční večer poslechnout především ukrajinskou bojovnici Viktorii Jurčenko i jejího velitele Michala, kteří slouží přímo na frontě v jednotce dronařů. Navíc se podařilo pro tuto jednotku vybrat kolem tři čtvrtě milionu korun.
„Jsem hluboce dojatý, kolik vás sem přišlo, kolik lidí je ochotných se zabývat tím, co se děje na Ukrajině, a potkat se se skutečnými vojáky,“ přiznal hned na začátku akce moderátor Bob Kartous, který vítal například ukrajinského velvyslance v Česku Vasyla Zvaryče i rodiče padlého českého dobrovolníka Karla Kučery a matku dalšího padlého dobrovolníka, známého pod přezdívkou Taylor. Velkého potlesku se dočkal také Martin Ondráček, který stojí za iniciativou Dárek pro Putina.
Nejvíce pozornosti ale přitahovali dva zmiňovaní bojovníci z 56. mariupolské brigády, jedním byla Viktoria Jurčenko, která je mnohem známější pod svým volacím znakem Runa, a její velitel Michal. Společně popisovali, jak v nelehkých podmínkách bojují, jak nepochybují o úspěchu Ukrajiny v obraně před agresivním Ruskem nebo jak je pro ně důležitá pomoc z České republiky.
V tom jim výrazně pomáhá také známý český dobrovolník Mac, který se pohybuje na Ukrajině velmi často a spolu s dobrovolnicí a brand manažerkou Aktuálně.cz Laurou Przybylakovou organizuje a dováží na Ukrajinu pomoc pro několik vojenských jednotek.
Právě oni uspořádali celé benefiční setkání, při kterém přítomní dražili 17 různých předmětů, z nichž k některým měli zmiňovaní ukrajinští bojovníci hodně blízko. Lidé vydražili například pletenou panenku, se kterou Runa vyrážela na frontu, nechyběly ani prapory a nášivky její jednotky.
„Moc vás všechny vítám, moc děkuji za pomoc, kterou nám poskytujete, jsem moc ráda, že vás tolik přišlo,“ svěřila se Runa, na kterou navázal v podobném duchu i Michal.
„Děkuji českému národu za systematickou pomoc i za to, že jste sem dnes přišli. Je to pro nás velká čest. Sláva Ukrajině a Česku!“ zakončil svůj úvodní proslov Michal, který s Runou přijeli do Česka v rámci dovolené, kterou si museli po dlouhých letech bojů vybrat.
Shodou náhod v době jejich nepřítomnosti zaútočilo Rusko v těchto dnech na místo, kde měla jejich jednotka základnu, a toto místo celé zničili. Runa s Michalem byli šťastní, že všichni jejich spolubojovníci z fronty útok přežili, a avizovali, že se za nimi budou chtít co nejdříve zase vrátit, aby mohli pokračovat v obraně Ukrajiny, za kterou bojují už několik let.
Za začátek války přitom nepovažují rok 2022, kdy Rusko zaútočilo na celou zemi, ale už rok 2014, ve kterém Rusko obsadilo ukrajinský Krym a pravidelně napadalo východní oblasti Ukrajiny. „Pro mě je nyní nejtěžší to, že jsem tady a nemůžu pomáhat u nás na Ukrajině tam, kde je to nejvíce potřeba,“ upozornila Runa.
Společně s Michalem vysvětlovali, jak je pro ně pomoc z Česka zásadní, podle jejich slov potřebují drony, generátory i auta, s nimiž se mohou pohybovat na frontě. Zdůrazňovali, že tato auta jsou naprosto klíčová, když se snaží dostat z fronty zraněné spolubojovníky, pro které je důležitá každá minuta při záchraně života. „Neustále jsou potřeba další auta, protože Rusové je často likvidují,“ zdůrazňoval Mac.
Během celého večera, kdy lidé pokládali také celou řadu otázek, zazníval často potlesk. Toho se dočkala také matka zabitého českého dobrovolníka Martina Krejčího, známého jako Taylor.
„Nebyly jsem připravena, že začne válka na Ukrajině, nebyla jsem připravena na to, že můj syn hned začne organizovat pomoc pro napadenou zemi a nebyla jsem připravená na to, že mi tam umře,“ říkala s tím, že nebyla připravena ani na to, že jeho smrt překope celý její život.
„Když ale poslouchám odhodlání ukrajinských vojáků, když poslouchám ty, kteří pomáhají, tak věřím, že Ukrajinci vyhrají. A nám všem bych přála, abychom jako Češi v sobě našli síly, odhodlání a houževnatosti, kdyby se nám něco takového stalo,“ prohlásila za aplausu přítomných.
Její syn se jako instruktor bojové medicíny věnoval hlavně evakuaci zraněných vojáků a civilistů na frontové linii, podle osobních svědectví tak pomohl stovkám lidí a byl inspirací pro řadu dalších dobrovolníků, co pomáhají dodnes. Při jedné z evakuací byl smrtelně raněn střepinou do hlavy a po převozu do Česka po dvou měsících v kómatu zemřel.
„Je úžasné, kolik lidí se sešlo, aby naslouchali tomu, čím Ukrajina prochází, a pomohli lidem, kteří brání nejen svou zemi, ale i bezpečnost celé Evropy. Moc si vážíme všech, kteří věnují svůj čas, energii a prostředky na pomoc Ukrajině,“ hodnotila celou akci Laura Przybylaková. Poukázala přitom na to, že v dnešní době sociálních sítí mají lidé někdy pocit, že žijeme v extrémně rozdělené společnosti plné protiukrajinských nálad.
„Právě akce, jako byla tato, nám ale připomínají, že je mezi námi spousta skvělých lidí, kterým není lhostejné, co se děje kolem nás. Velké díky kromě všech přítomných patří i divadlu Jatka78, které nám bezplatně poskytlo prostor. Celý výtěžek ze vstupného i dražby tak může putovat přímo na pomoc Runě a její jednotce na frontu,“ dodala Przybylaková.