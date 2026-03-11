Byť je globální bezpečnostní realita stále kritičtější a státy pro svou obranu potřebují víc zpravodajských informací než kdy dřív, Babišova vláda nastolila jiný trend. V návrhu letošního obranného rozpočtu snížila balík peněz pro Vojenské zpravodajství o miliardu korun. Jaký je důvod?, diví se bývalá ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Resort se k citlivému škrtu nechce obšírně vyjadřovat.
Vojenské zpravodajství, tajná služba, která je v rámci své rozvědky i kontrarozvědky jedním z nejdůležitějších prvků české obrany, v posledních letech hospodařila se sumou kolem 9,5 miliardy korun. Letos ale dostane daleko méně.
Jak vyplývá z návrhu rozpočtu ministerstva obrany, kam Vojenské zpravodajství spadá, tajná služba si letos nejspíš přijde na 7,9 miliardy korun. To je pokles o více než miliardu oproti tomu, co ještě na konci loňského roku plánoval bývalý kabinet Petra Fialy (ODS).
Důvodem jsou obrovské škrty v obranných výdajích v celkové výši 21 miliard korun, s nimiž přišla nová vláda Andreje Babiše (ANO). A za které už si vysloužila velmi bolestivé pokárání od Spojených států.
„Mě na těch tabulkách zarazilo, jak se ten škrt promítl nejen vůči armádě, ale došlo i k obrovskému snížení rozpočtu Vojenského zpravodajství,“ zlobila se bývalá ministryně Jana Černochová (ODS) na únorovém jednání sněmovního branného výboru.
„Ty důvody škrtů jsem se nedočetla. Proč se škrtá v rozpočtu Vojenského zpravodajství a čím to odůvodňujete?“ obrátila se poslankyně na současné vedení resortu.
Radovan Vítek, vrchní ředitel ministerské ekonomické sekce, pouze velmi obecně oznámil, že jde o dopad „racionalizace“. A doplnil: „Je to úhrnné snížení, ale já teď nechci říkat ty důvody.“ Takovou reakci během jednání sněmovního výboru zvolil nejspíš proto, že většina věcí týkajících se Vojenského zpravodajství podléhá už ze zásady utajení.
Sdílnější následně nebyl ani Jan Pejšek, mluvčí obranných agentů. Toho reportér deníku Aktuálně.cz oslovil i s tím, jak se méně peněz promítne do samotné činnosti tajné služby.
Nejen VZ, šetří se i u BIS
„Není možné komentovat výši rozpočtu na letošní rok, protože státní rozpočet na rok 2026 dosud nebyl schválen Poslaneckou sněmovnou,“ vyhnul se Pejšek konkrétní odpovědi. „V tuto chvíli pouze zdůrazním, že stejně jako dosud Vojenské zpravodajství i v roce 2026 zabezpečí své úkoly související s obranou a bezpečností České republiky,“ dodal.
Jak vyplývá ze závěrečného účtu státního rozpočtu, v roce 2024 Vojenské zpravodajství hospodařilo s 9,5 miliardou korun. A podle informací deníku Aktuálně.cz byla i loňská suma velmi podobná. Návrh letošního obranného rozpočtu však v kolonce „zajištění strategického zpravodajství“ počítá pouze se 7,9 miliardy korun.
V době otevřeného konfliktu na Blízkém východě a stále pokračující ruské agrese na Ukrajině však vláda neškrtá jen u Vojenského zpravodajství. Zkrátka přijdou i další tajné služby zásadní pro udržení bezpečnosti v České republice.
Jde třeba o kontrarozvědku BIS vedenou Michalem Koudelkou. Té bývalý kabinet Petra Fialy naplánoval rozpočet na rok 2026 ve výši 2,84 miliardy korun. Jenže pak nastoupila vláda ANO, Motoristů a SPD a slíbené peníze osekala. Bezpečnostní informační službě vzala téměř čtvrt miliardy korun.
