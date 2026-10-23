Obří razie v režii české policie: Rozkryli gang zlodějů aut. Ve třech zemích najednou

Středočeští kriminalisté ve spolupráci se svými evropskými kolegy rozkryli mezinárodní gang zlodějů aut, který operoval napříč Evropou a kradl luxusní auta. Měl způsobit škodu až za skoro 40 milionů korun. Kradená luxusní auta odcizená v Německu putovala přes Česko do Polska, kde je rozebírali na náhradní díly. K zatýkání došlo v jeden den v Česku, Polsku a také v Itálii.
Mezinárodní tým policistů z Česka, Polska a Německa spustil v ranních hodinách 6. října 2026 z řídicího centra ve Středočeském kraji detailně připravenou operaci s krycím názvem „Belgičan“, která mířila proti organizovanému gangu zlodějů luxusních aut. Akce probíhala na území Česka, Polska a Itálie.
Ve Středočeském kraji chytila policie cizince, který měl přímo auta na objednávku krást. V Polsku tamní policisté provedli prohlídky ilegálních dílen a zadrželi cizince, který v gangu zajišťoval logistiku.
V Miláně v té době zadržela speciální jednotka „převozníka“ gangu. Další z podezřelých se pokusil z Itálie prchnout zpět do Česka, kde ho ale policie zastavila hned po příletu na pražském letišti, informuje na svém webu Policie České republiky.
Při domovních prohlídkách v Česku a Polsku zajistili policisté finanční prostředky, speciální techniku používanou při krádežích, padělané doklady, falešné registrační značky a další důkazy.
Později středočeská policie zadržela další dva členy gangu přímo při převozu kradených aut. Jeden z nich měl padělané bulharské doklady. Díky spolupráci s Interpolem a španělskou policií byla odhalena jeho pravá identita.
Na muže byl vydán mezinárodní zatykač nejvyššího stupně – tzv. Red Notice. Je podezřelý z ozbrojeného útoku na ukrajinský soud, při kterém útočníci použili ruční granáty.
Středočeská policie se případem intenzivně zabývala od roku 2025, kdy se začaly množit krádeže luxusních aut v Německu. Kradená vozidla pak směřovala přes Česko až do Polska.
Gang měl propracovaný „modus operandi“ a přísnou hierarchii s přesně rozdělenými rolemi, informují čeští policisté. Ke krádežím zloději používali sofistikovanou elektronickou techniku, díky které prolomili automatické odemykání a startování aut. K zakrytí své identity používali padělané doklady a falešné registrační značky.
Gang je spojen nejméně s 43 případy krádeží aut v jižním Německu. Škoda dosahuje výše až 1,5 milionu eur (více než 37 milionů korun).