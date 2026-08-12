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Domácí

Obrazem: Velká nebeská podívaná. Zatmění Slunce sledovali lidé napříč Evropou

Solar eclipse in Germany
Solar eclipse in U.S.
A partial solar eclipse is seen from Observatorielunden in central Stockholm
Solar eclipse in Spain
Solar eclipse in Spain
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13 fotografií
Měsíc částečně zakrývá Slunce během zatmění, které bylo pozorovatelné z Berlína v Německu 12. srpna 2026. |
Foto: REUTERS – Fabrizio Bensch
Anastasija Antonova
Anastasija Antonova
Anastasija Antonova,Domácí

Ve středu večer se obloha nad částí Evropy na chvíli proměnila v neobvyklou podívanou. Částečné zatmění Slunce sledovaly stovky lidí také v Praze, kde se zaplnilo okolí Štefánikovy hvězdárny na Petříně. Maximum nad Českem nastalo kolem 20:11, na východě republiky už ale Slunce v té době zapadalo. Další podobné zatmění bude z Česka viditelné až v roce 2075.

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Výraznější podívanou nabídlo Španělsko, kde bylo zatmění v některých oblastech úplné. Pozorovali ho lidé napříč Evropou, od Islandu přes Velkou Británii až po Pyrenejský poloostrov, a mimo Evropu. Do ulic a na vyhlídková místa vyrazily tisíce pozorovatelů, astronomové zase vzácný úkaz využili ke studiu Slunce. Podívejte se na zatmění ve fotografiích z různých koutů světa.

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