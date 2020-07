Obrazem: Večeří u půlkilometrového stolu na Karlově mostě se lidé rozloučili s virem

Netradiční hostina u půl kilometru dlouhého stolu přímo na Karlově mostě měla v úterý večer symbolicky ukončit koronavirovou dobu a ukázat oživení historického centra Prahy. Akci Prostřený stůl připravil spolek Piana na ulici kavárníka Ondřeje Kobzy spolu s radnicí Prahy 1 pro obyvatele i návštěvníky hlavního města.

Kvůli hygienickým a organizačním důvodům se zájemci o hostinu měli předem registrovat přes aplikaci goout.cz pod akcí Prostřený Karlův most. Na místě pak dostali placku, která jim umožnila ke stolu zasednout. První vlna rezervací se podle organizátorů vyprodala během 40 vteřin.

"Zažíváme unikátní situaci, kdy Karlův most není přeplněn lidmi. To možná už jen tak nezažijeme. Chceme společně s vámi symbolicky oslavit rozloučení s uplynulým nelehkým obdobím koronavirové krize. Pojďme společně prožít tento jedinečný moment a staňte se spolutvůrci setkání, které se zapíše do našich životů," napsali k události na Facebooku organizátoři akce.

Omezený počet míst k sezení byl připraven i bez rezervace. Organizátoři upozorňovali, aby se kvůli bezpečnosti hostiny neúčastnili lidé, kteří se necítí dobře. "Každý donesl něco dobrého a podělil se o doma připravené jídlo, úrodu ze svých zahrádek nebo třeba o domácí limonádu. Věříme, že toto symbolické setkání posílí vzájemnost obyvatel metropole a třeba inspiruje i další města k podobným počinům," uvedli.





1:29 Půlkilometrový stůl přímo na Karlově mostě měl symbolicky ukončit koronavirovou dobu. | Video: Reuters



Ondřej Kobza, autor projektu veřejně přístupných pian či šachových stolků v ulicích a poeziomatů, označil most za symbol propojení, které společná sousedská slavnost u přesně 515 metrů dlouhého stolu umocní.

Karlův most je od března, kdy v zemi propukla koronavirová epidemie, téměř bez turistů ze zahraničí. Láká tím k procházce nejen obyvatele metropole, ale i výletníky z celého Česka, kteří se předtím přeplněnému centru Prahy vyhýbali.