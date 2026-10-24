Obrazem: Tohle Babiš nemá rád. Přímo pod nosem rozpoutal hněv, mluví se o „prasárně“

O premiérovi a šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi se ví, že nemá rád demonstrace. Jedna se mu ale odehrála přímo pod nosem, když dolní komora na popud koaličních stran nečekaně zařadila k přednostnímu jednání sporný vládní návrh na zrušení televizního a rozhlasového poplatku. Tím poslanci ANO, SPD a Motoristé vyvolali bouři, která se přesunula před sněmovnu. Podívejte se na střípky z protestů.
Kabinet nečekaným zařazením bodu a prosazením pevného času hlasování v prvním čtení předvedl podle šéfa STAN Víta Rakušana aroganci a strach z lidí. Babiš nyní uslyší hlas ulice, kterého se bojí, dodal.
„Teď už to s vládou půjde z kopce. Ukázali porušení všech principů, které jsou. Ukázali, že pohrdají lidmi v této zemi, to se jim nevyplatí,“ uvedl. Podoba jednání byla podle Rakušana bezprecedentní, označil ji za blitzkrieg v narážce na vojenskou taktiku založenou na překvapivém útoku.
Koalice podle předsedy ODS Martina Kupky podupala všechna sněmovní pravidla, útočí na veřejnoprávní média a na svobodnou zemi. Ocenil, že ke Sněmovně dorazili protestovat lidé.
Demonstranti na Malostranském náměstí strávili téměř celou noc až do sněmovního hlasování. Ráno po 4:00 bylo stále na náměstí několik set lidí a přístup do Poslanecké sněmovny hlídali ze všech stran policisté. Po hlasování se demonstranti postupně začali rozcházet.
„Totální prasárna“
„Všichni víme, že potmě chodí krást zloději, vládní většina dnes ukradla Česku svobodná média. Uděláme vše pro to, aby tento krok nedotáhli,“ uvedl Kupka. Očekává řadu pozměňovacích návrhů a kritizoval, že přes šest desítek přihlášených poslanců kvůli pevně zařazenému hlasování nemohlo k návrhu v prvním čtení hovořit.
Kupka u mikrofonu v jednacím sále mluvil o „totální prasárně“ ze strany koalice. Ta se podle něj profaulovala až k sobotnímu ránu a bojí se nezávislého názoru médií i jejich kritiky. Uvedl také, že kvůli postupu koalice byla veřejnost svědky pravděpodobně nejdelší demonstrace v dějinách novodobé ČR.
Zaplatí to všichni
Hřib uvedl, že jde pouze o první kolo, ne definitivní prohru. „Budeme se muset o to více snažit v dalších kolech,“ uvedl. Slibuje pozměňovací návrhy a snahu o věcnou a kultivovanou diskusi, které se podle něj koalice vyhýbá.
Podle Hřiba jsou vládní argumenty založené na lžích, že lidé poplatky nebudou platit. „Ty poplatky lidé samozřejmě zaplatí. Zaplatí je z daní, protože vláda žádnými jinými peněz nedisponuje,“ řekl. Vláda si podle něj peníze půjčí od příštích generací, které je zaplatí i s úroky. „Styďte se,“ dodal.
Vláda si podle šéfa TOP 09 Matěje Ondřeje Havla ověřila, že cesta s novelou pro ni bude extrémně těžká. Chce se podle něj vyhýbat názorům a projevům občanů, proto zařadila hlasování na brzkou hodinu. „Nevzdáváme to! Stejně jako vy jste to celou chladnou noc nevzdali v ulicích u Sněmovny,“ vzkázal demonstrujícím na síti X.
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