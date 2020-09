Obrazem: Před 130 lety zabíjela v Praze povodeň. Strhla i oblouky Karlova mostu

Půl šesté ráno 4. září 1890. Naplavené trosky svírají pilíře Karlova mostu v Praze tak mohutně, že gotický skvost tlak nevydrží. Zbortí se dva oblouky. Čtyři hodiny poté se zřítí další. V dravých vodách rozvodněné Vltavy v ten moment skončí několik lidí. Zahynou. Nejsou to však první oběti jedné z největších povodní, které Praha před 130 lety zažila.

Povodňová vlna se přihnala do Prahy už den před tím. Dvě hodiny po půlnoci 3. září 1890 byla hladina o více než dva metry výše. Před polednem pak třeba v Podolí naměřili dokonce pět metrů nad normálem. Už v noci se v Karlíně utopilo dvacet vojáků, kteří rozebírali cvičný pontonový most. Smetly je klády z roztříštěných vorů.

Velká voda tehdy zaplavila skoro třetinu Prahy, na čtyři tisíce domů. Povodeň kulminovala 4. září večer, kdy měla průtok 3975 metrů krychlových za vteřinu. Velká voda sužovala Prahu i následující dny. Nakonec si vyžádala několik desítek lidských životů.

Dalších více než sto let tak mohutný živel hlavní město nezasáhl. Až do roku 2002. To do metropole vtrhla historicky dosud největší povodeň, která kulminovala průtokem 5160 metrů krychlových za vteřinu. Rok 1890 a 2002 přitom byly dost podobné jak příčinou, tak rozsahem. Obě povodně způsobil déšť, který se po vlhkém srpnu již neměl kam vsáknout. I zatopené území bylo zhruba stejné. A to i přesto, že ve 20. století řeku "spoutala" Vltavská kaskáda.