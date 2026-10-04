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Obrazem: Poslední den Křimického zelí. Podívejte se, jak v září zanikla dobře nakyslá tradice

V budově bývalého lobkowiczkého pivovaru v Křimicích u Plzně fungovala zelárna od roku 1955. V září 2026 šlechtický rod její provoz ukončil.
V podnikové prodejně si člověk mohl koupit nejen samotné Křimické zelí, ale třeba i křenový salát či zelnou šťávu. Ta prý měla vynikající – a někdy i velmi rychlé – projímavé účinky.
Všechno ručně, mechanizace nulová. I drahá a náročná manuální práce byla podle Vladimíra Lobkowicze důvodem, proč musel rodinnou zelárnu uzavřít.
Jak popsal majitel Vladimír Lobkowicz, za komunistů tady bylo dvanáct zaměstnanců, teď už jenom šest. Když byla sezona, během dvou měsíců se muselo zpracovat 1200 tun zelí.
O tom, že Křimické zelí končí, se v regionu mluvilo už několik měsíců. Díky zásobám z loňska se ale pořád prodávalo. Na dno kádí se dostali až letos v září. Kyselá vůně je ale kolem zamčené budovy cítit doteď.
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V budově bývalého lobkowiczkého pivovaru v Křimicích u Plzně fungovala zelárna od roku 1955. V září 2026 šlechtický rod její provoz ukončil. |
Foto: Ondřej Stratilík, Aktuálně.cz
Ondřej Stratilík
Ondřej Stratilík
Ondřej Stratilík
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Ve středu 30. září propustil Vladimír Lobkowicz všechny zaměstnance a tím po dlouhých desetiletích definitivně ukončil příběh slavného Křimického zelí. To bylo vyhledávané především kvůli své příjemně kyselé chuti, která vznikala díky kvašení v mohutných modřínových kádích. Podívejte se na fotky a video, které vznikly jen krátce předtím, než lobkowiczká zelárna nadobro osiřela.

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Reportér deníku Aktuálně.cz se v Křimicích ukázal v posledních dnech dvakrát. Ještě předtím, než ve středu 23. září, kdy tu vyprázdnili poslední modřínovou káď mírně kyselé pochoutky, pořídil rozhovor s Vladimírem Lobkowiczem, prošel si umírající výrobu.

Nahlédl třeba i do velkých přízemních místností, v nichž nakrouhané zelí mnoho měsíců v mohutných modřínových nádobách leželo a kvasilo. Podle samotného Lobkowicze byla právě tahle dřevěná „přednost“ podniku nakonec i důvodem, proč slavná značka Křimické zelí zanikla.

„Použití této staré technologie bylo za cenu toho, že nebylo možné modernizovat. A že jsme se stali vězni vysokých výrobních nákladů. Protože káď je tři metry hluboká, dva metry široká, musí do toho vstupovat zaměstnanec. Konkurenti byli schopni používat portálové jeřáby,“ vysvětluje Lobkowicz.

Nahlédněte s reportérem do umírající zelárny:

Podívejte se: Poslední dny, kdy lobkowiczká zelárna v Křimicích fungovala | Video: Ondřej Stratilík
Prohlédnout 12 fotografií
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