Prahu opustili poslední ruští zaměstnanci, diplomaté a jejich rodiny, které Česko vyhostilo kvůli zapojení Ruska do kauzy Vrbětice. Pro šest až sedm desítek lidí dorazil ruský vládní speciál Iljušin 96-300, z Prahy odletěl po půl páté odpoledne. Část vyhoštěných Rusů už z Česka odcestovala v posledních týdnech. Ze země museli odjet nejpozději do konce května, tedy do pondělní půlnoci.