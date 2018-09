před 1 hodinou

Plakáty, hesla, výzvy (psané leckdy na povrch vozovky) či karikatury charakterizují nálady, naděje, ale i zklamání Čechoslováků v srpnu 1968 víc než cokoliv jiného. A určitě i odvahu tyto texty psát - kamkoliv. Unikátní sbírka protiokupačních plakátů se obrovskou shodou náhod zachovala ve Vojenském historickém ústavu. Do dnešní fotogalerie přispěla i Paměť národa, která dlouhodobě mapuje svědectví, názory a činy našich předků. Je poučné o nich vědět. Přenesme se proto s pomocí této pouliční lidové tvořivosti do srpnové atmosféry před padesáti lety, do zlomu, který formoval celé generace Čechů a Slováků.