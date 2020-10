Obrazem: Spejblovi je 100 let. Podívejte se na unikátní snímky legendárních loutek

Nejslavnější loutkou planety je nejspíš Pinocchio, kluk s dlouhým nosem, který se zbavil svého dřevěného těla a stal se opravdovým chlapcem. U nás jsou nejproslulejšími loutkovými "stars" Spejbl a Hurvínek. Minimálně to platí pro několik generací Čechů. Život i vlastnosti ušatým postavám s vypoulenýma očima vdechl divadelní nadšenec Josef Skupa. Jeho divadlo se před 75 lety přestěhovalo do Prahy.

Spejbl - popleta, věčně nespokojený bručoun, ale i otec, který má strach o synka, baví diváky už 100 let. Postavička Hurvínka, vynalézavého a prostořekého rošťáka, vznikla až o šest let později, v roce 1926. Později dvojici, která proslula i v zahraničí, doplnila postava Máničky, paní Kateřiny a psa Žeryka. Jejich divadelní představení byla přeložena do více než dvaceti jazyků, včetně čínštiny a japonštiny.

Loutkové Divadlo Spejbla a Hurvínka bylo založeno v Plzni v roce 1930 "otcem" postaviček Josefem Skupou. Začátkem roku 1944 bylo nacistickými úřady uzavřeno až do konce druhé světové války. Před 75 lety, 12. října 1945, divadlo přesídlilo do Prahy, kde působí dosud.