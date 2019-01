před 21 minutami

Teprve 50 let od sebeupálení Jana Palacha si mnozí z nás mohou uvědomit, že obraz dvacetiletého studenta, tak jak byl až dosud líčen, je v mnohém na hony vzdálen skutečnosti. Jan Palach byl až dosud většinou vydáván za oběť. On byl ale především bojovník - a to už od dětských let. Ani jako kluk nebyl svatouškem, ale rošťákem, který se až do umdlení pral s mnohem silnějšími, když viděl, že ubližují slabším nebo týrají zvířata. Přijměte proto pozvánku ke zhlédnutí unikátní fotogalerie připomínající život, tragickou smrt, ale i úvahy o svobodě pouze dvacetiletého studenta, které před 30 lety přispěly svým dílem k pádu totalitního komunistického režimu.