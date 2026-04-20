Obrazem: Armáda ukázala nové uniformy, slušivý stejnokroj testuje první pětice vojáků

Armáda ČR ukázala nové uniformy, mají vycházet z tradic československé armády.
Dosavadní vojenský stejnokroj podle armády neodpovídá co do střihu i použitých materiálů současným nárokům. Nový kombinovaný stejnokroj 25 (KS 25) má proto být nadčasový, praktický i elegantní.
Dokončeny jsou už sako, kalhoty, košile pro muže a pro ženy sako, halenka, kalhoty a sukně. Hotové jsou také pláště, které budou moci vojáci nosit od podzimu do jara, a k dispozici jsou rovněž vzorky doplňků, tedy kravaty, lodiček a opasků, uvedla armáda.
S úkolem navrhnout vzor stejnokroje se v roce 2023 obrátila na Řehku a ředitele Vojenského historického ústavu Praha Aleše Knížka tehdejší ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Cílem podle ní mělo být snížení sortimentu částí výstroje a současně zachování její funkčnosti a historického rámce.
"Na první pohled je zřejmé, s jakou pečlivostí a odpovědností k tomuto úkolu všichni zúčastnění přistoupili. Zohlednili historické, moderní i ekonomické aspekty, uvedl současný ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).
ČTK

Česká armáda bude mít nové stejnokroje z odlehčeného materiálu, které by se ve výstroji vojáků měly objevit do čtyř až pěti let. Nyní je bude tři měsíce testovat pět vojáků včetně náčelníka generálního štábu Karla Řehky a jejich případné připomínky se zohlední ve finální verzi, uvedlo ministerstvo obrany na webu.

