Obrazem: Armáda ukázala nové uniformy, slušivý stejnokroj testuje první pětice vojáků

Česká armáda bude mít nové stejnokroje z odlehčeného materiálu, které by se ve výstroji vojáků měly objevit do čtyř až pěti let. Nyní je bude tři měsíce testovat pět vojáků včetně náčelníka generálního štábu Karla Řehky a jejich případné připomínky se zohlední ve finální verzi, uvedlo ministerstvo obrany na webu.
Dcera Karla Gotta Charlotte vydá svůj debutový singl. Natáčela ho v Londýně
Zpěvačka a autorka Charlotte Gott za pár dní odstartuje svoji hudební kariéru a vyšle do světa debutový singl. První ukázku z připravovaného EP, které vyjde na podzim letošního roku, vydá v den svých dvacátých narozenin 30. dubna 2026.
Tragédie v Argentině. Vůz vyletěl v kotrmelcích z trati a usmrtil diváka
Při Jihoamerické rallye v Argentině zemřel divák a další dva byli zraněni poté, co závodní vůz vylétl z trati.
Houslista Šporcl vzdá v novém projektu poctu Freddiemu Mercurymu
Houslista Pavel Šporcl začal ve studiu Propast natáčet singl Can't Take It Anymore, kterým chce vzdát poctu členovi skupiny Queen Freddiemu Mercurymu. Vydání i křest singlu se uskuteční 4. září, kdy bude uveden na festivalu Freddie Days ve švýcarském Montreux.
ŽIVĚ Rusko zadrželo německou občanku. Podezírá ji z přípravy teroristického útoku
V jihoruském Stravropolském kraji byla zadržena německá občanka podezřelá z přípravy teroristického útoku. Údajně se chystala vyhodit do vzduchu objekt jedné z bezpečnostních složek. Podle agentury TASS to oznámila ruská tajná služba FSB. Z činu obvinila Ukrajinu, proti které Rusko od února 2022 vede útočnou válku.
Japonsko zasáhlo zemětřesení, tamní média už spatřila vlny tsunami
Severovýchodní pobřeží Japonska v pondělí zasáhlo zemětřesení o síle 7,4 stupně, uvedly podle agentur místní úřady. Japonská meteorologická služba (JMA) vydala varování před až třímetrovými vlnami cunami. První vlny již zasáhly pobřeží země.