Benative
1. 3. Bedřich
Obrana nedoporučila Řehkovi účast v Otázkách Václava Moravce, byl prý vidět moc často

ČTK

Ministerstvo obrany řízené Jaromírem Zůnou (za SPD) nedoporučilo náčelníkovi generálního štábu Karlu Řehkovi účast v nedělním diskusním pořadu České televize (ČT) Otázky Václava Moravce. Důvodem měla být četnost Řehkova vystupování v médiích, sdělil divákům Moravec. Řehka měsíc potvrzenou účast nakonec zrušil. Nahradil ho poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.

Debata, Aktuálně.cz LIVE: Čtvrtý rok války na Ukrajině
23.02.26. Praha, Aktuálně.cz LIVE: Čtvrtý rok války na Ukrajině, S Karlem Řehkou, Tomášem Pojarem, Tomášem Kopečným a dobrovolníkem „Macem“Foto: AKTUALNE
"Mohu potvrdit, že pan ministr s ohledem na časté vystupování náčelníka generálního štábu v médiích doporučil panu náčelníkovi generálního štábu zvážit četnost takovýchto výstupů. V tomto případě ji v daném formátu nedoporučil," citoval Moravec vysvětlení tiskového odboru ministerstva obrany.

Stanovisko ministerstva potvrdil ČT i vedoucí komunikace generálního štábu Vladimír Holas.

Na konci ledna se v médiích objevila informace, že Zůna zamítl Řehkovi služební cestu do Spojených států. Ministerstvo to následně na síti X popřelo. Zůna na služební cestu do USA vyslal Řehkova prvního zástupce.

Server Respekt.cz tehdy napsal, že část vedení armády si rozhodnutí ministerstva vysvětluje jako Zůnovu odplatu za to, že Řehka zpochybnil ministrovo tvrzení ohledně letounů L-159.

Diskusní pořad Otázky Václava Moravce dlouhodobě kritizuje předseda SPD Tomio Okamura. Opakovaně si stěžuje, že ho ČT do tohoto pořadu nezve.

Loni se tím zabývala i Rada České televize a radní tehdy uvedli, že může jít o porušení demokratické soutěže politických stran. Server Mediář ale v pátek napsal, že Okamura po devíti letech dostal do OVM pozvánku a přijal ji. Podle webu by se měl debaty zúčastnit za týden.

Následek úderu na Teherán, 1. března 2026.
ŽIVĚIzrael znovu udeřil na Teherán. Írán útoky oplácí, Trumpově varování navzdory

Izraelská armáda v neděli oznámila, že zahájila údery na cíle v srdci Teheránu. Pokud Írán naplní své hrozby odvetných úderů, USA na něj udeří silou, kterou ještě nikdy nezažil, napsal předtím americký prezident Donald Trump na síti Truth Social. Írán ale v v raketových útocích na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu pokračuje. Výbuchy se ozývají v Dubaji, Dauhá a Manámě.

Alí Chameneí, Irán
USA a Izrael využily unikátní příležitost. Odhalení CIA vedlo k zásadní změně plánu

Smrti íránského nejvyššího vůdce Alího Chameneího předcházely měsíce sledování a sběru zpravodajských informací. Americká agentura CIA podle zdrojů deníku New York Times detailně mapovala jeho pohyb i návyky. Odhalení výjimečného setkání íránské špičky v Teheránu vytvořilo příležitost, kterou Washington a Jeruzalém vyhodnotily jako unikátní šanci k zásahu.

Zuzana Maděrová
Maděrové druhý závod v Polsku nevyšel, vypadla v kvalifikaci

Snowboardistka Zuzana Maděrová při druhém startu ve Světovém poháru po triumfu na olympijských hrách neprošla v Krynici v paralelním obřím slalomu do vyřazovacích jízd. V Polsku dnes v kvalifikaci obsadila 19. místo a nenaváže na druhou příčku ze sobotního úvodního závodu.

