Obrana nedoporučila Řehkovi účast v Otázkách Václava Moravce, byl prý vidět moc často

Ministerstvo obrany řízené Jaromírem Zůnou (za SPD) nedoporučilo náčelníkovi generálního štábu Karlu Řehkovi účast v nedělním diskusním pořadu České televize (ČT) Otázky Václava Moravce. Důvodem měla být četnost Řehkova vystupování v médiích, sdělil divákům Moravec. Řehka měsíc potvrzenou účast nakonec zrušil. Nahradil ho poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
"Mohu potvrdit, že pan ministr s ohledem na časté vystupování náčelníka generálního štábu v médiích doporučil panu náčelníkovi generálního štábu zvážit četnost takovýchto výstupů. V tomto případě ji v daném formátu nedoporučil," citoval Moravec vysvětlení tiskového odboru ministerstva obrany.
Stanovisko ministerstva potvrdil ČT i vedoucí komunikace generálního štábu Vladimír Holas.
Na konci ledna se v médiích objevila informace, že Zůna zamítl Řehkovi služební cestu do Spojených států. Ministerstvo to následně na síti X popřelo. Zůna na služební cestu do USA vyslal Řehkova prvního zástupce.
Server Respekt.cz tehdy napsal, že část vedení armády si rozhodnutí ministerstva vysvětluje jako Zůnovu odplatu za to, že Řehka zpochybnil ministrovo tvrzení ohledně letounů L-159.
Diskusní pořad Otázky Václava Moravce dlouhodobě kritizuje předseda SPD Tomio Okamura. Opakovaně si stěžuje, že ho ČT do tohoto pořadu nezve.
Loni se tím zabývala i Rada České televize a radní tehdy uvedli, že může jít o porušení demokratické soutěže politických stran. Server Mediář ale v pátek napsal, že Okamura po devíti letech dostal do OVM pozvánku a přijal ji. Podle webu by se měl debaty zúčastnit za týden.
ŽIVĚIzrael znovu udeřil na Teherán. Írán útoky oplácí, Trumpově varování navzdory
Izraelská armáda v neděli oznámila, že zahájila údery na cíle v srdci Teheránu. Pokud Írán naplní své hrozby odvetných úderů, USA na něj udeří silou, kterou ještě nikdy nezažil, napsal předtím americký prezident Donald Trump na síti Truth Social. Írán ale v v raketových útocích na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu pokračuje. Výbuchy se ozývají v Dubaji, Dauhá a Manámě.
USA a Izrael využily unikátní příležitost. Odhalení CIA vedlo k zásadní změně plánu
Smrti íránského nejvyššího vůdce Alího Chameneího předcházely měsíce sledování a sběru zpravodajských informací. Americká agentura CIA podle zdrojů deníku New York Times detailně mapovala jeho pohyb i návyky. Odhalení výjimečného setkání íránské špičky v Teheránu vytvořilo příležitost, kterou Washington a Jeruzalém vyhodnotily jako unikátní šanci k zásahu.
„Postavil mě na nohy během týdne.“ Ledecká prozradila, co se stalo po olympiádě
Lyžařka Ester Ledecká obsadila ve druhém superobřím slalomu na Světovém poháru v Soldeu šestou příčku. Trojnásobná olympijská vítězka dnes v Andoře zaostala o 78 setin sekundy za vítěznou Italkou Sofií Goggiaovou. Druhá česká reprezentantka Barbora Nováková si 42. místem vylepšila maximum ve Světovém poháru.
Maděrové druhý závod v Polsku nevyšel, vypadla v kvalifikaci
Snowboardistka Zuzana Maděrová při druhém startu ve Světovém poháru po triumfu na olympijských hrách neprošla v Krynici v paralelním obřím slalomu do vyřazovacích jízd. V Polsku dnes v kvalifikaci obsadila 19. místo a nenaváže na druhou příčku ze sobotního úvodního závodu.
Čech na ledě znovu objevil adrenalin, nevylučuje ale nečekaný comeback
Legendární brankář Petr Čech si po konci fotbalové kariéry našel nový adrenalin na ledě. Hokej ho prý dokáže nadchnout stejně jako zápasy Premier League. Na trávník však nezanevřel.