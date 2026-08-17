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Domácí

Obnovenou Národní koalici proti suchu povede sám Babiš

ČTK

Obnovenou Národní koalici proti suchu bude řídit premiér Andrej Babiš (ANO). Řekl to v pondělí po jednání vlády. Členy koalice podle něj budou ministři zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) a životního prostředí Igor Červený (Motoristé). Jako zástupce krajů bude v koalici působit bývalý ministr životního prostředí a nynější ústecký hejtman Richard Brabec (ANO).

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Premiér a šéf ANO Andrej Babiš zahájil výstup na Lysou horu, 15. srpna 2026, Ostravice.Foto: ČTK – Pryček Vladimír
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Z odborníků, kteří zasednou v koalici, zmínil Babiš například bioklimatologa Miroslava Trnku z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR, který je zároveň koordinátorem portálu Intersucho, nebo ředitele Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka Tomáše Fojtíka.

V koalici proti suchu podle Babiše budou i zástupci státního podniku Povodí Vltavy a Českého hydrometeorologického ústavu.

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Šebestyán dopoledne novinářům řekl, že si v pondělí koalice na prvním jednání stanoví mimo jiné harmonogram či vyhodnotí kroky z minulých let. Platforma se má podobat té z roku 2018.

Babiš v pondělí uvedl, že koncepci sucha řeší hnutí ANO od roku 2015. Kdyby Babišova vláda nepřijala tisíce opatření, měli by dnes už někteří občané problémy s vodou, řekl premiér. Červený doplnil, že od roku 2014 resort životního prostředí podpořil 33 tisíc projektů za zhruba 32 miliard korun. Letos Červený uvolnil 3,4 miliardy.

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Ministr životního prostředí se zároveň vyhradil vůči kritice opozice, jejíž někteří zástupci se k záměrům kabinetu vyjádřili skepticky. Například předseda hnutí STAN Vít Rakušan vyzval ministerstvo životního prostředí (MŽP), aby přestalo vést ideologické války a začalo vnímat rizika, která klimatická změna přináší. ODS v souvislosti s dopady sucha na české zemědělce vyzvala Šebestyána, aby v ČR snížil byrokracii a dal chovatelům jasná a předvídatelná pravidla.

Červený řekl, že MŽP řeší sucho již od března a zabývá se i případnými problémy, které by mohly vzniknout na podzim. Je například připravený krizový štáb, pokud by nastaly povodně, uvedl. MŽP zároveň podle něj vyzvalo kraje a obce, aby dávaly informace o stavu vod. Všechny uložené úkoly ohledně sucha jsou podle něj průběžně naplňovány.

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Průtoky většiny vodních toků v ČR jsou na minimech a v některých případech dosahují i nejnižších zaznamenaných hodnot za celou dobu sledování.

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