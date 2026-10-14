Objednal si ubití manželky ocelovou trubkou. Dostal 20 let, vrah o dva roky méně

Zemědělec z Pardubicka si odpyká 20 let vězení za to, že si u známého objednal ubití manželky ocelovou trubkou. Vykonavatel vraždy Josef Hájek stráví ve vězení o dva roky méně. Tresty ve středu mužům pravomocně potvrdil pražský vrchní soud, který zamítl jejich odvolání. Za odstranění ženy, s níž se při rozvodu nechtěl dělit o majetek, zaplatil manžel podle verdiktu 150 tisíc korun. Vinu odmítal.
„Shromážděné důkazy postačují k rozhodnutí o vině,“ uvedl předseda odvolacího senátu Petr Smrž. Oba muže ohrožovala sazba od 15 do 20 let vězení, přičemž podle soudce byly splněny podmínky pro ukládání trestu při její horní hranici. Jednání manžela vyhodnotila justice jako závažnější, protože bez jeho motivace by vykonavatel k činu nepřistoupil.
„Praví vrazi mé ženy běhají stále po svobodě! Státní zástupkyně vyslala signál veřejnosti, jak se zavírají nevinní lidi!“ rozkřičel se odsouzený manžel, když ho po vyhlášení rozhodnutí odváděla eskorta.
Devětačtyřicetiletá žena přišla o život loni koncem května. Hájek - známý jejího syna a zaměstnanec manžela na přilehlé farmě - ji podle verdiktu napadl v rodinném domě manželů, kde sám přebýval. Na místě, podmínkách a způsobu usmrcení se předem dohodl s ženiným mužem, který mu také obstaral vražednou zbraň.
Hájek ženu srazil na zem na chodbě a trubkou ji nejméně devětkrát udeřil do hlavy, takže do několika minut zemřela kvůli úrazovému otoku mozku. Po útoku jí ještě přes hlavu nasadil igelitový pytel a odnesl ji do kufru svého auta. V domě uklidil a tělo následně odjel zakopat do lesa na Chrudimsku, přičemž krumpáč a lopatu mu opět poskytl manžel.
Policie našla tělo tři dny poté, co ženino zmizení nahlásila rodina. Hájek se k činu přiznal a u pardubického krajského soudu vyjádřil lítost. Po vyhlášení prvostupňového verdiktu ale vzal své přiznání zpět a ve středu přišel s verzí, že ženu zavraždili tři maskovaní ozbrojení muži, kteří jej následně donutili zahladit stopy.
Popřel také, že by za čin převzal peníze. K přiznání ho podle něj přiměli pod nátlakem policisté. Soud této obhajobě neuvěřil.
Manžel vinu odmítal po celou dobu. Tvrdil, že i když se s manželkou rozváděl, bylo pro něj naprosto nepřijatelné, aby situaci řešil jakýmkoliv násilím. Advokátky obou mužů dnes žádaly osvobození svých klientů. Chtějí zvážit podání dovolání.
Statisíce za nemajetkovou újmu
Rozsudek uložil oběma odsouzeným povinnost uhradit společně za způsobenou nemajetkovou újmu bratrovi zavražděné jeden milion a švagrové 500 tisíc korun. Hájek má pak zaplatit 700 tisíc korun oběma dospělým synům zavražděné.
V rámci trestu mu také propadlo 30 tisíc korun, které mu zbyly z odměny obdržené za vraždu. Každý ze synů se v odvoláních domáhal částky dvou milionů, soudy ale konstatovaly, že s matkou neměli příliš harmonické vztahy a ve sporech se přikláněli na stranu otce.
Ubitá žena a objednatel její vraždy byli manželé od roku 2002, před šesti lety se manželství začalo rozpadat. Žena si postupně našla několik nových známostí a s manželem se prudce hádala ohledně nadcházejícího dělení majetku.
„Neústupně trvala na tom, že na rozvodu nehodlá materiálně prodělat. Byla temperamentní osobou, nešla pro vulgární výraz daleko a rozčílení jí nebylo cizí,“ shrnul Smrž zjištění krajského soudu. „Nikdo nezpochybňuje, že to mohla být těžko snesitelná osoba, když se rozčílila nebo když chtěla dosáhnout svého,“ podotkl.
Manžel je podle znalců svým založením patriarchálním dominantním člověkem s průměrnou až podprůměrnou inteligencí. Jeho obhájkyně připustila, že pár měl "živější, italskou domácnost". Mimo jiné zmínila, že se manželé navzájem odposlouchávali i sledovali.
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