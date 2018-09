Světový četník vyváží demokracii, může za nekontrolovanou migraci, píše Semelová

? Stanislav Veselý - Dnes 11:39 Marto, držte se. Ne nadarmo po Únoru 48 řekl Klement Gottwald tuto zajímavou myšlenku: "Naším nejdůležitějším úkolem je naučit lidi přemýšlet." Jak je vidět na některých kladečich dotazů, dodnes se to nepodařilo. Marta Semelová: Ano, kritické myšlení se v dnešní době nějak vytrácí...A díky za podporu.

? David - Dnes 11:33 Dobrý den, měla jste někdy problémy s alkoholem? Marta Semelová: Ne.

? Jiří - Dnes 11:31 Dobrý den,



jaký je Váš názor na J.V.Stalina?



Děkuji

JD Marta Semelová: Zasloužil se o porážku fašismu.

? Oliver - Dnes 11:30 Dobrý den, jak to děláte, že z vás stále vyzařuje tolik lidské dobroty? Marta Semelová: Jsem životní optimistka.

? Filip Novotný - Dnes 11:27 Dobrý den. Zajímalo by mě, jestli máte nějaký svůj vzor. Člověka, ke kterému vzhlížíte z morálního a intelektuálního hlediska. Díky. Marta Semelová: Mým velkým vzorem byla a je moje maminka.

O takové jako Vy tady nestojíme-tam Vám bude lépe (ovšem pouze dočasně). Marta Semelová: I tam může být hezky...

? Miloš - Dnes 11:25 Mohla by jste těm ubožákům, kteří vás tu sprostě napadají a nadávají na minulý režim připomenout kolik se v době socialismu postavilo bytů, přehrad, elektráren, prosperujících továren a zemědělských podniků, kolik nových škol a dětských zařízení, nemocnic a kulturních a sportovních zařízení a podobně ? Mohla by jste jim připomenout tu nebyli bezdomovci a nezaměstnaní, stát se postaral o rodiny s malými dětmi ( byt, nevratné půjčky, slevy), stát nebyl zadlužený, byl soběstačný v ekonomické oblasti ( vlastní výrobní podniky a potraviny ), měli jsme obranyschopnou armádu, funkční policii ( 80% objasněnost kriminálních případů ), bezplatné zdravotnictví a školství a další vymoženosti o kterých se nám může dnes jenom zdát. Co dokázali naší proradní politici za posledních 30 let ? Zničit náš průmysl, odzbrojit nás a zrušit zbrojní výrobu, oslabit naše zemědělství, pokles našeho školství, bez našeho souhlasu nás zadlužili 2 biliony Kč , zrušili stovky učilišť a dnes chybí řemeslníci, Lžou nám a podvádí nás. Ani v jedné oblasti nejsme lepší než před rokem 89 , snad jen v tom, že můžeme cestovat a studovat za hranicemi. A nyní ty otázky: Proč se dnes přepisije historie a zavírají se oči nad tragickou zločinností toho našeho vysněného kapitalistického režimu? Kolik obětí má tento režim v naší zemi po roce 1989? Kolik zde bylo zavražděno lidí, kolik zde bylo sebevražd včetně upálení z bezvýchodnosti situace, kolik tu máme násilných trestných činů, podvodů a korupce, kolik je tu nezaměstnaných a bezdomovců, kolik je tu drogově závislých, kolik tu žije rodin na hranici bídy, jak je nedostupné vzdělání a zdravotnictví pro ty, kdo na to nemají ? Proč se účelově lže o našich osvoboditelých (Koněv ), o vrazích Mašínech, o Miladě Horákové, či Peroutkovi a třeba Palachovi, Havlovi a mnoha dalších "hrdinech" minulosti ? Je to až neskutečné, čím nás dnes krmí dnešní "historici", politologové a média. Jste jedna z mála, kteří se nebojí říkat pravdu, snad nedopadnete jako mistr jan Hus. Obdivuji vaší odvahu za tu pravdu bojovat i když narážíte. Přeji hodně štěstí. Marta Semelová: Děkuji za přání i za podporu. Lépe bych to nenapsala, takže děkuji i za pravdivé objasňování minulosti i současnosti.

Máte pravdu, vyvážení tzv. demokracie ze strany světového četníka situaci jedině eskaluje a je příčinou nekontrolovatelné migrace, vyvolávající sociální napětí v Evropě. Je třeba řešit příčiny migrace přímo v místě těchto lokalit.

? Zdeněk - Dnes 11:16 Dobrý den. Jak se Vám líbí zpravodajství a publicistika České televize. Nepřipomíná to roky před 89. jen s obráceným známénkem? Marta Semelová: Současné zpravodajství se mi opravdu nelíbí, je tendenční a neobjektivní.

? Petr - Dnes 11:12 cestujete ráda? Co třeba jednosměrná letenka do KLDR? Nastálo. Marta Semelová: Cestuji ráda, nicméně v KLDR jsem ještě nebyla a letenku (ovšem i zpáteční) bych uvítala. Vždy se ráda vracím domů, do Prahy.

? atka - Dnes 11:08 Snad se dožijeme, že naše děti budou bydlet a ne jak bezdomovci kdy byty rozkradla tato společnost a jen okrádá další a další - už konec prodeje bytů za 3 000 000 to se nedá vydělat!!!!!!!! Marta Semelová: Bytová situace je opravdu velmi špatná. Pořízení nového bytu je pro většinu obyvatel z říše snů, nájemné a další náklady na bydlení stoupají tak, že mnozí na to už nemají. KSČM chce stavět městské a družstevní byty s nižším nájemným, vyjednat se státem výstavbu nízkonákladových bytů, řešit neobsazené byty nebo ty, s nimiž se kšeftuje.

? Pete - Dnes 11:07 Dobrý den,

zajímal by mě Váš názor na efektivní rozvoj bytového fondu v podmínkách tržní ekonomiky, kdy jediným skutečným rozvojem je výstavba developerských projektů, jenž jsou pro většinu lidí, převážně mladých, nedosažitelné. Děkuji za odpověď a přeji mnoho štěstí při volbách. Marta Semelová: Problém je v tom, že se bytový fond zprivatizoval, nemálo bytů se přeměnilo na kanceláře, o řadu domů v Praze se majitelé nestarají a nechávají je zchátrat, další slouží ke krátkodobému pronajímání pod klamavým názvem sdílené bydlení. Ve skutečnosti jde o normální byznys za účelem zisku pro majitele domů. Byty jsou drahé, náklady na bydlení jakbysmet. Je nutná nová městská a družstevní výstavba, ovšem tam, kde je to vhodné. My jsme pro výstavbu v místech brownfieldů, určitě nejsme pro zahušťování sídliští. Zároveň prosazujeme, aby developeři měli povinnost poskytnout určité procento bytů pro potřeby města. Například v Mnichově je to 30 % bytů, které musí městu odevzdat.

A moc děkuji za přání.

? vafa - Dnes 11:06 Někdejší předseda KDU ČSL a místopředseda vlády nám sliboval, že zrušením regulovaného nájemného klesnou jeho ceny, ale opak je pravdou. Ceny nájemného v Praze nabraly astronomický růst. Ve Švýcarsku mají regulované nájemné stále a developeři při stavbě nových domů musejí část přenechat obci a v těchto bytech je regulované nájemné. Proč to nejde i u nás. Vždyť obce či města vydávají stavebné povolení.? Marta Semelová: Souhlasím s vámi, je to přesně to, co prosazujeme.

? Braňo - Dnes 11:06 Dobrý den. Měl jsem dnes živý sen o tom, že v Česku konečně zvítězila pravda a láska nad lží a nenávistí. Jen si nepamatuji, jaký to byl společenský systém. Máte někdy také podobné sny? Marta Semelová: Já moc nesním, spíš žiju realitou. V té dnešní však pravda a láska nad lží a nenávistí bohužel nevítězí.

? Miroslav - Dnes 10:50 Paní Semelová. Jak by se měl zachovat současný komunální komunistický politik, který je trestně stíhaný pro své činy, spáchané v souvislosti s výkonem své politické funkce? Určitě znáte stav na radnici MČ Prahy 11, kde je od roku 2014 trestně stíháno pro 2 a více skutků 39 bývalých i současných zastupitelů, i komunistických, včetně bývalého starosty. Marta Semelová: Pokud je mi známo, doposud nebylo nic z toho, čeho se trestní oznámení mělo týkat, nebylo prokázáno. Ctíme presumpci neviny.

? Miro - Dnes 10:17 Soudružko děláte to dobře, pamatujte si, že když vás bude opozice chválit tak je to známka, že to děláte špatně. Přeji hodně zdraví. Marta Semelová: Děkuji za přání. Máte pravdu, kromě toho náš volební program, který se snažíme naplňovat, vychází z potřeb a zkušeností občanů, mezi něž chodíme. Takže to, co děláme, děláme pro ně, ne pro chválu ze strany našich oponentů.

? Evžen Huml - Dnes 10:12 Dobrý den paní Marto. Kdybyste měla na hlavě kouzelnou buřinku pana Tau nebo na prsteníčku kouzelný Arabelin prsten a měla tři možnosti je využít, jaká přání byste měla? Marta Semelová: Aby lidé žili v míru, měli dobře ohodnocenou práci, zdraví a sociální jistoty.

Někomu se to možná bude zdát jako fráze, ale myslím si, že tyto hodnoty jsou pro každého velmi důležité.

? JDyrcik - Dnes 10:08 Dobrý den,

jak si vysvětlujete, že ve svobodné společnosti nevznikne nějaká komunistická buňka na základě dobrovolnosti? Nebude to tím, že tuto ideologii je možno realizovat jen pod nátlakem? Nechtěla by jste si někde zřídit nějakou komunitu a nechat nás na pokoji?

S přáním prohry voleb

JD Marta Semelová: Nemáte pravdu, KSČM má řadu základních organizací po celé ČR, které vznikají dobrovolným rozhodnutím občanů, jež se chtějí podílet na práci pro lidi.