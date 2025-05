Obezitolog: Je to revoluce, zhubnout může drtivá většina. Bez předpisu to nezkoušejte

To, co se v posledních pěti až sedmi letech odehrává, by se skutečně dalo nazvat revolucí v hubnutí, konstatuje obezitolog Martin Matoulek. "Dřív jsme měli v podstatě jediný lék na léčbu obezity a teď máme možnost vybírat podle mechanismu účinků," vysvětluje.

25:05 Spotlight Aktuálně.cz - Martin Matoulek | Video: Tým Spotlight