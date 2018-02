Obětovali jsme své muže i ženy v boji s IS a teď nás Česko zradí? To je neslušné, divili se Kurdové

před 5 hodinami

Turecko obvinilo Česko z podpory terorismu. To když v úterý Městský soud v Praze nevzal do vazby kurdského předáka Sáliha Muslima a naopak ho propustil na svobodu. Jeho zavření žádal státní zástupce i Turecko. Naopak Kurdové před budovou soudu i jinde slavili. Foto: Jakub Plíhal

Asi stovka demonstrantů přišla v úterý před Městský soud v Praze podpořit zadrženého kurdského vůdce Sáliha Muslima. Mnoho z nich vnímalo rozhodnutí o jeho propuštění na svobodu jako důležitý ukazatel budoucího vývoje vztahu evropských států s Kurdy. "Evropa musí přijmout svou zodpovědnost za útoky na náš lid," řekl jeden z organizátorů demonstrace.

Praha - Spálenou ulicí otřásají pokřiky "Erdogan je terorista" nebo "Sálih Muslim není sám". Demonstranti hesla provolávají většinou v kurdštině, několikrát je zopakují i v němčině a češtině.

Před Městským soudem v Praze v úterý kolem desáté hodiny začíná pokračování série demonstrací na podporu kurdského lídra Sáliha Muslima, kterého v sobotu na žádost Turecka zadržela česká policie. Režim prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana považuje bývalého předsedu kurdské Sjednocené demokratické strany za teroristu, pro Kurdy je hrdinou a politickým vůdcem.

Svého předáka přijely do Prahy podpořit dvě stovky Kurdů z Německa, Dánska, Francie a dalších zemí, úterní demonstrace, během které se uvnitř budovy rozhoduje o vzetí Muslima do vazby, se účastní přibližně polovina z nich.

"Ten muž není voják, je to politik. Už mnoho let jezdí po Evropě a nikdy neměl nikde žádný problém. Český Interpol chce pomoct Erdoganovi. Asi kvůli penězům, nevím," říká lámanou angličtinou přibližně padesátiletý Rošad, který přijel z Německa. Pak se ale vrhá zpátky do davu a vede další mohutné skandování.

Kurdové nepochybují o tom, jak soud rozhodne. "Pana Muslima musí osvobodit, nikomu neublížil," shodují se demonstranti.

Když se skandování na okamžik uklidní, dává se několik Kurdů do řeči s místními. Často se ptají, proč byl Sálih Muslim zadržen zrovna v Česku, když dosud politik bez problémů cestoval například do Švýcarska.

"Neumíme si na to odpovědět," říká ekonom kurdského původu Tasim Husajn, který žije v České republice 35 let. "Bojovali jsme proti Islámskému státu pět let, obětovali jsme naše ženy a muže. Jakmile náš přítel v boji s teroristickým světem přemýšlí o tom, že by nás zradil, je to velmi neslušné. Věříme ale ve spravedlnost a zdravý rozum českých soudů a politiků," říká.

Význam události pro kurdský svět dokazuje přítomnost štábu televize Kurdistan 24 z Německa. "Je to teď u nás událost číslo jedna," říká reportér, který se svým kameramanem natáčí každý důležitý moment demonstrace. Zároveň upozorňuje, že mnoho jeho krajanů vnímá soud s Muslimem jako důležitý ukazatel toho, zda se budou evropské státy v budoucnu klonit spíše na stranu Turků, nebo Kurdů.

Podle Mašuma Korkmaze z Mnichova, který se v davu pohybuje v oranžové vestě organizátorů a s megafonem v ruce, sice vlády evropských států podporují Erdogana, lidé ale stojí za Kurdy.

"V současné době na nás Turecko útočí těžkými zbraněmi a takzvaně demokratické státy v Evropě mlčí. Podporují Erdogana, i když spolupracuje s teroristickými skupinami, jako je al-Káida," přitakává téměř plynnou angličtinou muž z kurdské organizace NAV-DEM. Svou politiku podle něj evropské státy změní pouze tehdy, když občané vyjádří nesouhlas.

Dodává, že pokud by Česká republika vydala Muslima Turkům, jsou Kurdové připraveni protestovat důrazněji. "Samozřejmě nebudeme páchat žádné zločiny, ale uděláme, co bude třeba. Na naše lidi se útočí už celá desetiletí a Evropa musí přijmout svou zodpovědnost," říká opatrným hlasem Korkmaz.

Protestu se zúčastnili i členové iniciativy Ne rasismu!, která se Kurdů zastává dlouhodobě. "Čeští politici mluví o tom, že by se problémy měly řešit v místě jejich vzniku. Když to za nás Kurdové a Kurdky vyřeší, tak jim za odměnu zatýkáme jejich politické představitele," říká Marek Novotný, který na místě spolu se svými kolegy rozdává demonstrantům kávu a čaj.

I díky tomu ani po téměř dvou hodinách na desetistupňovém mrazu demonstranti neztrácí elán. Ve skandování se střídají. Nejdůraznější z nich, drobná aktivistka Šeriva z Německa, ke konci ztrácí hlas.

Kolem tři čtvrtě na dvanáct přichází ze soudu zpráva o propuštění Sáliha Muslima na svobodu a dav propuká v jásot. Kurdové se objímají, líbají a skandují jméno svého vůdce. Z přenosných reproduktorů se ozývá kurdská hudba, několik protestujících se dokonce dává do tance. "Rozhodnutí soudu je důležitým demokratickým krokem," říká za zpěvu svých krajanů Mašum Korkmaz.

I když teď Muslim může na svobodu, nemá vyhráno. Soudy mají dál rozhodovat o přípustnosti jeho vydání. "Výsledek bude na 90 procent příznivý, protože kdyby od pana Muslima něco hrozilo, tak by jej uvěznili už dnes," uzavírá představitel českých Kurdů Ahmed Ismail.

