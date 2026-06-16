Oběti Kulínského uzavřely smír s tvůrci filmu Sbormistr, hrdinka se přejmenovala

Strany sporu o televizní vysílání filmu Sbormistr se dohodly na smíru, který schválil soud. Podmínky smíru ale nemohou zveřejnit kvůli dohodě o mlčenlivosti. Uvedla to na svém webu Česká televize (ČT), která byla jedním z producentů filmu.
Zástupce mluvčího ČT Radek Konečný potvrdil informace o smíru a uvedl, že k dotazům na vysílání filmu se vyjadřovat nemůže kvůli zmíněné mlčenlivosti.
Snímek byl inspirovaný kauzou sbormistra souboru Bambini di Praga Bohumila Kulínského, odsouzeného za pohlavní zneužívání nezletilých členek sboru. Jedna z nich se poznala v jedné z postav filmu a podala na producenty filmu žalobu.
Obvodní soud pro Prahu 4 letos v březnu předběžným opatřením zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr režiséra Ondřeje Provazníka v Česku. Opatření pak potvrdil i odvolací Městský soud v Praze.
Soudy zohlednily, že žena, která podala žalobu, se stala obětí trestného činu v nezletilosti, tedy ve zvlášť zranitelném postavení, a je ohrožená sekundární a terciární viktimizací - opětovným zraňováním oběti. Nyní Obvodní soud pro Prahu 4 schválil smír.
Součástí dohody je mlčenlivost
„Ve všech bodech žaloby bylo dosaženo kompromisního ujednání, které bylo přijatelné pro obě strany,“ řekl ČT advokát ženy Ivan David.
Součástí dohody je, že žádná ze stran sporu nemůže sdělovat bližší informace. „S ohledem na ujednání o mlčenlivosti nemůže komentovat obsah dohody ani konkrétní podmínky,“ sdělil ČT Konečný. Podle dřívějších vyjádření Davida se zákaz šíření snímku týkal pouze pozemního televizního vysílání a měl platit do doby konečného rozhodnutí soudu.
„Rozhodnutí dosud není pravomocné, neboť bylo sice vyhlášeno, nebylo však dosud vyhotoveno v písemné podobě a doručeno účastníkům,“ řekl ČT mluvčí soudu Jan Chmel. „Po doručení však toto rozhodnutí nabude právní moci, neboť proti němu není přípustné odvolání, a řízení tak bude skončeno,“ dodal.
Producenty filmu Sbormistr byly ČT, společnosti endorfilm a innogy Česká republika a Barrandov Studio. Firma endorfilm už dříve uvedla, že snímek je fikčním uměleckým dílem inspirovaným skutečnými událostmi, a není tak příběhem žádné konkrétní osoby.
Tvůrci změnili jméno hrdinky
Režisér Provazník vyjádřil v minulosti lítost nad tím, že jeho snímek některé skutečné oběti psychicky zasáhl. Tvůrci po začátku soudního sporu změnili křestní jméno oběti, které se původně shodovalo se skutečnou obětí. Nyní se třináctiletá hlavní hrdinka jmenuje Valerie.
Drama Sbormistr vyhlásilo Sdružení české filmové kritiky nejlepším filmem uplynulého roku. Film získal také tři sošky Českého lva včetně ceny pro Kateřinu Falbrovou za nejlepší ženský výkon v hlavní roli sboristky, celkem získal 13 nominací. Snímek vstoupil loni v létě do kin, kde ho vidělo víc než 120 tisíc diváků a následně byl také dostupný na Netflixu a dalších placených VOD platformách.
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