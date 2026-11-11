Obec zavedla poplatek za zhodnocení pozemku. Zneužití pravomoci, řekl Ústavní soud a zrušil ho

Ústavní soud (ÚS) zrušil vyhlášku Čelechovic na Hané o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku. Obec na Prostějovsku vybudovala v lokalitě Pod Kosířem vodovod a kanalizaci. Majitelům pozemků uložila povinnost zaplatit po připojení 53 korun za metr čtvereční jak v případě vodovodu, tak v případě kanalizace.
Návrh na zrušení podalo ministerstvo vnitra, podle kterého vyhláška odporovala zákonu o místních poplatcích a zákonu o vodovodech a kanalizacích, byla nerozumná a diskriminační. Ministerstvo proto loni účinnost vyhlášky pozastavilo a soud ve středu potvrdil, že obec při jejím vydání zneužila zákonem svěřenou pravomoc.
Vnitro poukazovalo konkrétně na to, že poplatek se má podle zákona platit za samotné zhodnocení pozemku, tedy za fakt, že k němu přibyla infrastruktura, a nikoliv za fyzické připojení potrubí. Podmiňovat připojení finančním plněním zákon zakazuje, aby poplatek lidi neodrazoval od napojení.
Soudce zpravodaj Josef Baxa navíc zdůraznil, že novela zákona výslovně stanovila pravidlo, podle kterého může obec poplatkovou povinnost zavést vyhláškou nejpozději v kalendářním roce, kdy byla stavba vodovodu či kanalizace zkolaudovaná.
Čelechovice kolaudovaly inženýrské sítě v roce 2022, kdy pozemky v okolí ještě byly převážně pole a zahrady. Úmysl obce zatížit poplatkem pozemky, které se stavebními stanou až později, podle ÚS rovněž odporuje smyslu a účelu zákona.
Právní zástupce Čelechovic David Zahumenský novinářům řekl, že obce takto přicházejí o možnost získat zpět část peněz investovaných do inženýrských sítí.
O středečním nálezu rozhodovalo patnáctičlenné plénum, tedy všichni ústavní soudci a soudkyně. Čtyři z nich uplatnili odlišná stanoviska.
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