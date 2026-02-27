Přeskočit na obsah
27. 2. Alexandr
Obec na Příbramsku zasáhlo slabé zemětřesení. Lidé v oblasti ho pocítili opakovaně

ČTK

Klučenice na Příbramsku a širší okolí zasáhlo v noci na dnešek slabé zemětřesení. Mělo sílu 2,5 stupně a následovala ho série slabších otřesů. Na facebooku to uvedl Ústav fyziky Země Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

"Neočekáváme, že by mohly vzniknout nějaké škody na budovách. Tato oblast je známa opakovanými výskyty zemětřesení," uvedl ústav.Foto: Reuters
Zároveň požádal lidi, kteří některý z otřesů pocítili, aby vyplnili dotazník na webu Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR.

"Neočekáváme, že by mohly vzniknout nějaké škody na budovách. Tato oblast je známa opakovanými výskyty zemětřesení," uvedl ústav. Podobně silné otřesy o síle 2,5 a 2,7 stupně odborníci zaznamenali loni 25. srpna a následovala je několikaměsíční série takzvaných dotřesů, která trvala až do konce loňského roku.

Loni v dubnu zaznamenaly přístroje zemětřesení u obce Mirotice na Písecku. Mělo sílu 3,1 stupně v hloubce přibližně 23 až 24 kilometrů pod zemí. Lidé tehdy zaznamenali otřesy nejen v okolí epicentra, ale i na Příbramsku, Strakonicku a dalších oblastech v jižních a středních Čechách.

V září probudilo slabé zemětřesení obyvatele na Chebsku. Nejsilnější otřes měl sílu 2,8 stupně. Zemětřesení seizmické stanice lokalizovaly do oblasti severně od Nového Kostela. Letos slabé zemětřesení o síle 1,2 stupně zasáhlo počátkem února obec Vrábče na Českobudějovicku. Z této oblasti dosud žádné zemětřesení nebylo zaznamenáno.

Česká republika vykazuje díky své geotektonické struktuře relativně slabou seizmickou aktivitu, která je omezena na obvodové části Českého masívu. Nejčastěji se otřesy půdy objevují na Chebsku a Sokolovsku a až na výjimky nepůsobí žádné škody. I ty nejsilnější mají obvykle magnitudo, kterým se označuje výchylka pohybu půdy při zemětřesení, do tří stupňů. Otřesy okolo dvou stupňů většinou lidé nezaregistrují, a pokud ano, tak spíše v noci, kdy je klid a ticho.

Nejsilnější zemětřesení se za poslední dekády vyskytlo na Chebsku v roce 1985 a mělo magnitudo 4,6.

