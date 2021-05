Obě opoziční koalice by předstihly hnutí ANO, ukázal průzkum

Ve volbách do Sněmovny by nyní obě koalice předstihly hnutí ANO. Piráti a STAN by získali 27 procent, koalice Spolu tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09 by měla 21,5, ANO je na třetím místě s 21 procenty. Do Sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD a také komunisté. ČSSD by skončila pod hranicí pěti procent. Zjistil to z průzkum agentury Kantar CZ pro Českou televizi.

Autoři průzkumu nicméně upozorňují, že u velkých stran může být statistická chyba až tři procentní body. "Koalice Spolu se etabluje jako společná značka, protože v rámci našeho šetření byla častěji spontánně zmiňovaná než koalice Pirátů a Starostů," uvedl analytik Kantaru Ondřej Ryboň. Do koalice Spolu přináší více hlasů ODS, která posílila o dva až dva a půl procentního bodu. "Ale je to v rámci statistické chyby, takže to nemusí nic znamenat," podotkl Ryboň. Čtvrtá SPD by nyní měla 12 procent, komunisté by s pěti procenty byli na hraně proniknutí do Sněmovny. Sociální demokraté získali v průzkumu čtyři procenta, koalice Trikolóry, Svobodných a Soukromníků 3,5 procenta a hnutí Přísaha 2,5 procenta. Pokud by strany kandidovaly samostatně, pak by vyhrálo ANO s 20 procenty, Piráti by měli 19 procent, ODS 11,5 procenta, Starostové a SPD shodně 11 procent, TOP 09 by získala 6,5 procenta, komunisté pět procent a mimo Sněmovnu by zůstali se ziskem 3,5 procenta lidovci, kteří jsou součástí koalice Spolu. Podle Ryboně se z dlouhodobého hlediska přesouvají voliči ANO především k SPD, komunistům a Přísaze. Průzkum se uskutečnil od 12. do 30. dubna a zúčastnilo se ho více než 900 lidí. Video: Opozice chce sesadit Babiše. Jaký má plán B? 1:36:32 Hosty vysílání jsou předseda ODS Petr Fiala, ústavní právník Jan Kudrna, matematik Karel Janeček a bývalá olympionička Kateřina Emmons. | Video: Michael Rozsypal, Martin Veselovský