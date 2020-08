Obdivuji Grétu i Kovyho, říká třináctiletá youtuberka. Se sestrou propaguje ekologii

Je jim teprve 13 a 15 let, ale už dokázaly svým YouTube kanálem Sestry v akci za záchranu života zaujmout natolik, že získaly Cenu Josefa Vavrouška v kategorii Ekologický zásek. Anna a Eliška Víravovy bydlí v Hradci Králové, odkud se skrze svá videa snaží vrstevníkům zprostředkovat ekologická témata a udržitelný způsob života.

Získaly jste Cenu Josefa Vavrouška za váš YouTube kanál Sestry v akci za záchranu života. Myslíte, že toto ocenění nějak posune vaši činnost dál?

Určitě je to pro nás motivace k tomu, abychom pokračovaly. Potvrdilo nám to, že někdo vidí naši práci jako důležitou. Věříme, že se díky tomu o nás dozví ještě více lidí.

Ke zdravému způsobu života a ekologickým aktivitám vás přivedla už v raném dětství maminka. Kdo vás přivedl k youtuberingu a ke snaze předávat tyto myšlenky vašim vrstevníkům?

My samy jsme hledaly způsob, jak šířit šetrné žití mezi naše vrstevníky a další lidi. A protože většina z nich používá sociální sítě, tak jsme vybraly k tomuto sdělení YouTube.

Jak na vaše vzdělávací videa a aktivismus reagují kamarádi, spolužáci a další teenageři?

Naši kamarádi nás podporují a inspirují se námi. Ale někteří vrstevníci nás za to shazují a myslí si, že je to k ničemu. Dokonce nám dělají i naschvály v podobě puštěného kohoutku či zbytečných plastových pytlíků. Věříme, že k tomu jednou také dospějí.

Je životní prostředí a záchrana planety pro dnešní náctileté "cool" téma?

Myslíme si, že se to pomalu rozmáhá mezi staršími teenagery, než jsme my.

Ikona teenagerských snah o záchranu planety, Greta Thunbergová, bývá ve svých videích hodně vážná. Vy nejste tak "zaťaté", ve svých videích střídáte vážné rady s odlehčenými momenty, necháváte v nich schválně nepovedené záběry a ještě se jim zasmějete. Je to váš styl komunikace?

Asi je lepší lidem neporoučet, spíš jim ukázat možnosti a nechat je, ať to přijmou dle svého. Třeba postupně. Samozřejmě chceme, aby naše videa nebyla jenom poučná, ale chceme, aby se lidi trochu zasmáli, i když se bavíme o vážném tématu.

Je Greta Thunbergová vaším vzorem? Co si myslíte o jejím způsobu boje za záchranu planety?

Obdivujeme Gretu, co je ve svém věku schopná dělat. Má svůj způsob komunikace a my jsme si zvolily také svůj.

Jak si vybíráte témata, o nichž točíte?

Většinou točíme o tématech, která zrovna doma prožíváme. Takže v létě točíme o suchu, protože ho pociťujeme třeba na vlastní zahrádce. Jindy zase točíme o bezobalových prázdninách, když se blíží léto.

Váš kanál Sestry v akci má zhruba 600 sledujících. Máte nápady, jak to udělat, aby jich bylo třeba 6000?

Budeme pokračovat v tom, co děláme. Pokusíme se rozšiřovat naše obzory třeba s nějakými odborníky a točit to, co je aktuální. Zkusíme přidat i více zábavnou formu.

Kdo je vaším vzorem v youtuberingu?

Konkrétní vzor nemáme. Sledujeme nějakou zahraniční tvorbu a z českých youtuberů například Kovyho. Je chytrý a zábavný zároveň.

Žijete podle zásad, které hlásáte? Tedy nakupujete bezobalově, dáváte si nádobku pod ruce, když si je myjete, a vodou pak zalíváte městskou zeleň, kupujete oblečení v second handu, chodíte v bosé obuvi?

Ano, vše, co ve videích říkáme, doma taky žijeme. Máme zavedený kbelíkový systém, nakupujeme v bezobalových obchodech, šetříme energiemi i jídlem a tak dále.

Ve videu, kde v místě bydliště zaléváte suchý trávník před domem, vidíme značně neutěšené panelové sídliště s okolím bez jakýchkoliv ekoprvků. Snažíte se o změnu?

O změnu se snažíme, přály bychom si, aby technické služby nechávaly trávu vyšší nebo aby se ze střech zachytávala dešťová voda, a zasadily se ovocné stromy. Proto plánujeme setkání s náměstkem primátora pro životní prostředí nebo po domluvě s technickými službami bychom se do této akce rády samy zapojily.

V blízkém okolí Hradce Králové se nachází dlouhý pás lesů, hojně využívaných k rekreaci. Vy ho ale označujete za ,,parodii na les". Proč?

V okolí Hradce jsou celkem pěkné lesy. Nelíbí se nám les, kde rostou jen samé smrky, které jsou využívané jen pro těžbu. Pokud máme možnost, tak jedeme s přáteli sázet stromky nebo různá semena a rostliny do takovýchto lesů, aby byly rozmanitější.

Mnoho lidí odrazuje od ekovýrobků či bezobalových výrobků cena. Co se s tím dá dělat?

Pokud je cena vyšší a výrobek kvalitnější, pak vydrží déle a nemusíme si kupovat další za další peníze. A kvalitní jídlo nás více zasytí a posílí naše zdraví. Přemýšlíme, za co dáváme své peníze a které výrobce chceme podpořit.

Na jakém videu nyní pracujete?

Nyní jsme na akci s vrstevníky, kde se učíme, jak se aktivně zapojovat do veřejného dění. Možná z toho nějaké video vznikne. Také chceme točit rozhovory se zajímavými lidmi.

Jaké jsou vaše plány do budoucna - co se týče ekoaktivit i YouTube kanálu?

Eliška jde na střední školu zaměřenou na ekologii a životní prostředí. Já bych chtěla mít ekofarmu, kde budou zachráněná zvířata z velkochovů. A rozhodně máme v plánu pokračovat i s natáčením videí.