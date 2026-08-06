„Dodavatel pracuje na zmírnění dopadů.“ Linka na miliardové obrněnce konečně jede

Pořízení 246 švédských obrněnců za 60 miliard korun je historicky největším nákupem, který kdy ministerstvo obrany pro české pozemní síly udělalo. Jenže stejně jako jiné zbrojní kontrakty se i tenhle potýká se zpožděním. Třeba až nyní se v podniku VOP CZ rozjíždí montáž prvních vozidel, přestože se kompletace podvozků měla spustit už v březnu. Obrana tvrdí, že nejde o systémové selhání.
Zatímco na konci dlouhé, světlé a vysoké haly několik techniků s velkým vercajkem opravuje poslední zašlé tanky sovětské konstrukce T-72, u vchodu na opačné straně se člověk posune o mnoho desetiletí dopředu.
Montáž nových švédských strojů CV90 je na první pohled daleko čistší a také titěrnější.
Státní podnik VOP CZ má ve své továrně v Šenově u Nového Jičína několik rozpracovaných kusů, ten první nese číslo 14. Předchozích 13 vehiklů vzniká přímo v podniku BAE Systems Hägglunds ve městě Örnsköldsvik u Botnického zálivu.
„První předvýrobní práce jsme zahájili několik týdnů před prázdninami,“ popisuje Rostislav Rožnovský, mluvčí VOP CZ.
„Co se týká samotných vozidel vyrobených přímo u nás, tak ta zákazníkovi budeme předávat v roce 2027. Náš zákazník je BAE a ten má samostatný harmonogram předávání vozidel Armádě ČR,“ upřesňuje ještě Rožnovský.
Výrobce ukázal vůz CV90 v terénu, podívejte se:
A mluvčí Rožnovský ještě doplňuje: „Pokud vše půjde podle plánu a nenastanou nějaké komplikace například u dodavatelů, tak očekáváme předání posledního vozidla v 2030.“
„Zdržení v jednotkách měsíců“
Realitou je, že kompletace vozidel se měla v Šenově rozjet letos v březnu. To znamená, že už tak značně zpožděný kontrakt - podle původních plánů armády a požadavků NATO měly mít pozemní síly všechny nové obrněnce do začátku roku 2026 - se dostává do dalšího skluzu.
„Na základě aktuálně dostupných informací lze indikovat, že realizace vybraných kroků v rámci projektu může být zdržena v jednotkách měsíců oproti předpokladu,“ potvrzuje Magdalena Hynčíková, mluvčí ministerstva obrany.
„Dodavatel pracuje na zmírnění dopadů takového zdržení jednotlivých kroků tak, aby neměly dopad na realizaci projektu,“ pokračuje ve své odpovědi na dotaz novináře. A doplňuje, že dle názoru ministerstva nejde o systémové selhání.
Aby situace zůstala pod kontrolou, resortní úředníci se pravidelně setkávají se zástupci švédského výrobce. Zatím poslední takové rozhovory proběhly v červnu.
„Jde o jednání organizovaná v souladu se standardním mechanismem řízení projektu v souladu s jeho ročním plánem. Detaily ve vztahu k jakémukoliv jednání s ohledem na citlivost informací nebudeme komentovat,“ reaguje Hynčíková.
Jestli se nynější zpoždění může projevit ve změně harmonogramu dodávek a vojáci 7. mechanizované brigády budou na CV90 čekat déle, nechce Hynčíková říct: „Aktuálně nedisponujeme oficiálními informacemi, ze kterých by vyplývalo, že by smlouva neměla být naplněna v dohodnutém rozsahu.“
„Jsme závislí na dostupnosti komponent“
Druhým největším dodavatelem CV90 pro českou armádu je po VOP CZ firma Excalibur Army (EA) patřící do koncernu CSG miliardáře Michala Strnada. Jejím úkolem je sestavit věže pro obrněná vozidla, jež se pak v šenovských dílnách namontují na podvozky, a kompletní stroj může zamířit do výzbroje armády.
„Příprava výroby věží pro vozidla CV90 ve společnosti EA probíhá v souladu s našimi smluvními závazky a v úzké koordinaci s hlavním integrátorem, státním podnikem VOP CZ,“ reaguje Andrej Čírtek, mluvčí CSG.
I on mimoděk zmiňuje, že kontrakt neběží úplně hladce: „Plnění navazujících výrobních milníků je však přirozeně závislé také na včasné dostupnosti komponent a technických vstupů od dalších smluvních partnerů v rámci celého projektu. Více se vzhledem ke smluvní mlčenlivosti nebudeme vyjadřovat.“
Ještě než bude všech 246 vozidel za 59,6 miliardy korun zavedeno do české armády, ministerstvo obrany chce mít vyřešenou servisní smlouvu v hodnotě desítek miliard. Podle dřívějších informací by ji měl získat státní podnik VOP CZ. Jak zjistil deník Aktuálně.cz, resortní sekce vyzbrojování chce s šenovskými opravnami zásadní kontrakt podepsat na konci letošního října.
„V této fázi však nebudeme komentovat konkrétní termín podpisu ani parametry smlouvy, včetně její celkové finanční hodnoty. Jedná se o standardní postup u dosud neuzavřených kontraktů,“ prohlásila jen Magdalena Hynčíková, mluvčí obrany.
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