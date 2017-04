Elektronické občanky s čipem budou zdarma, stát je chce zavést povinně

před 3 minutami

Poslanecká sněmovna v pátek schválila plošné zavedení občanských průkazů s elektronickým čipem. Nebudou už stát 500 korun jako dosud, ale budou zdarma. O vydání takového občanského průkazu či cestovního pasu také budou moci lidé zažádat ve zkrácené lhůtě, za poplatek jej mohou získat do druhého dne. Novelu nyní musí schválit ještě Senát.

Praha - Stát zřejmě plošně zavede občanské průkazy s elektronickým kontaktním čipem. Vydávat se budou zdarma, ne za 500 korun jako nyní. V novele o občanských průkazech to v pátek schválila Poslanecká sněmovna. Lidé navíc budou moci žádat o vydání průkazu a cestovního pasu ve zkrácené lhůtě. Doklad by za poplatek měli získat do jednoho nebo pěti pracovních dnů od podání žádosti.

ODS neprosadila opětovné vrácení normy do druhého čtení kvůli dalším úpravám v souvislosti s návrhem zákona o elektronické identitě, který začne Sněmovna projednávat v úvodním kole příští týden. Předseda poslanců občanských demokratů Zbyněk Stanjura upozorňoval na to, že bez dalších úprav bude nutné čerstvě schválenou normu novelizovat. Současná předloha bude podle něho jinak znamenat jen to, že nyní jsou občanské průkazy "s čipem na nic za 500 korun, následně budou na nic zadarmo".

"Bude potřebná technická úprava," připustil ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Zákony ale podle něho nejsou provázány tak těsně, jak tvrdí ODS. Už dříve ministr řekl, že výroba nových dokladů s čipem se musí spustit dřív.

O doklady vydané do 24 hodin by lidé mohli žádat na obecních úřadech s rozšířenou působností. Pro hotový dokument by museli na ministerstvo. V případě dokladů vydávaných do pěti dnů by si je lidé mohli převzít i na obecním úřadu, na kterém o dokument požádali.

Za občanský průkaz vydaný do 24 hodin by lidé museli uhradit 1000 korun, u dětí do 15 let polovinu. Pokud by žadatel dostal průkaz do pěti dnů, zaplatil by za něj 500 korun, platba za děti by činila 300 korun. Mnohem vyšší sazby by úřady vybíraly za pasy. Za cestovní doklad vydaný do 24 hodin by inkasovaly 6000 korun, za děti do 15 let by rodiče platili 2000 korun. Za pas vydaný do pěti dnů by poplatky činily 3000 korun, za děti 1000 korun.

Čip jako povinnost

Průkazy s elektronickým čipem by měly lidem umožnit přihlášení do různých systémů státní správy a vyřizování záležitostí bez návštěvy úřadu. Podle ministerstva vnitra budou povinným dokladem a kromě prokazování totožnosti by měly být i prostředkem k elektronické identifikaci. Někteří poslanci ale při projednávání normy poukazovali na zastaralost technologie. Předlohu novely nyní dostanou k posouzení senátoři.

Každý čip občanského průkazu bude mít podle záměru takzvaný autentizační certifikát, který bude sloužit ke vzdálené identifikaci občana vůči portálům veřejné správy. Lidé by mohli dokumenty podávat přímo z domova a nemuseli by na úřad. Dalším z cílů nových občanských průkazů je poskytnout držitelům elektronický podpis.

autor: ČTK

Související články