Obavy o Vánoce i frustrace z neočkovaných. Toto jsou příběhy zdravotníků z páté vlny

"Kolik času z letošních Vánoc asi strávím u stromečku s rodinou a kolik na oddělení?" To je podle primáře ARO v Oblastní nemocnici Jičín Radka Majerčina otázka, která se v adventním čase s vysokými nárůsty nakažených honí hlavou většině zdravotníků. Byť starost a zodpovědnost vůči pacientům je samozřejmě i v jejich myšlenkách prioritou.

"Všichni vědí, že času stráveného na oddělení bude letos více než obvykle a více, než by bylo nutné, kdybychom se všichni chovali zodpovědněji," říká.

Naráží na to, že na nemocničních lůžkách vidí ve špatném stavu zejména neočkované pacienty. Mrzí ho tedy, že situace by mohla být jiná, kdyby se lidé chodili očkovat a dodržovali opatření. "Když přijdu do hospody, kde mají napsané, že dodržují lékařské tajemství, a proto po nás nechtějí potvrzení o bezinfekčnosti, tak z toho jsem prostě smutný," kritizuje aktuální náladu v části společnosti.

Právě to přidává zdravotníkům pocit frustrace. "Neubráníte se tomu, že děláte práci a říkáte si, že vám ji neočkovaní kazí nebo přidělávají. Je to podobné jako léčit alkoholika, který se opakovaně vrací do léčebny, stále pije. A vy si říkáte: opravdu to mám za potřebí?" říká Majerčin s povzdechem.

U mnohých zdravotníků frustraci ještě prohlubuje skutečnost, že mají takzvané odmítače vakcín ve svém nejbližším okolí. "Někteří zdravotníci celý den v práci léčí lidi s covidem, pak přijdou domů a tam jim někdo z rodičů začne podstrkávat fake news vytištěné z Facebooku. Přitom ti zdravotníci vidí, že jim umírají pacienti, kteří jsou stejně jako jejich rodiče staří, nemocní a neočkovaní. Pořád jim šrotuje v hlavě, že jim bude možná dřív nebo později ležet na oddělení někdo z rodičů," říká.

Krom frustrace pak zmiňuje i pocit marnosti. Ten ilustruje na případu zdravé aktivní, ale neočkované seniorky, která v nemocnici zemřela na covid v září. "Kdyby se tato dáma nechala naočkovat, tak by pravděpodobně nebyla ani v nemocnici. A přitom vám umře pod rukama."

Nezastírá tak, že nálada mezi zdravotníky klesá. "Často to lidé maskují nějakým sarkasmem nebo pokusem o vtip, ale jsou v tom obavy, co se bude dít," uzavírá Majerčin.