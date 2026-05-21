„Obávám se střetu, ať to dělají jinde.“ Schillerová promluvila k sudetským Němcům v Brně

Místopředsedkyně ANO a ministryně financí Alena Schillerová v rozhovoru s Aktuálně.cz vysvětlovala, proč je proti setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně.
Vládní politici ANO se zatím k setkání sudetoněmeckého landsmanšaftu příliš nevyjadřovali, byť dávali většinou najevo, že jsou proti tomuto setkání v Brně. Poslankyně z této moravské metropole a zároveň i šéfka ANO na jihu Moravy Alena Schillerová se teď v rozhovoru pro Aktuálně.cz svěřila, že má obavy, aby nedošlo k násilí, protože se očekávají velké protesty. „Všechny vyzývám ke klidu,“ uvedla.
Jestli někdo z vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě „jede“ téma setkání Sudetoněmeckého krajanského sdružení, jsou to především politici SPD. Však také jejich předseda Tomio Okamura přišel s návrhem na usnesení sněmovny proti tomuto setkání v Brně a společně s dalšími politiky poslaneckého klubu SPD denně dávají příspěvky proti této akci.
Aktuálně.cz ale zajímalo, jak se k této akci a celkové atmosféře kolem ní staví někdo z významných politiků ANO, protože toto hnutí ve vládní koalici dominuje, má premiéra a také zdaleka největší počet poslanců a poslankyň. Proto se redakce obrátila na Alenu Schillerovou, která není „jen“ ministryní financí a místopředsedkyní hnutí, ale je také brněnskou političkou, která v Brně a na jihu Moravy hnutí ANO vede.
„Považuji za vysoce nevhodné, že sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu proběhne v Brně. Prosím, ať si ho udělají v Německu, nebo kdekoliv chtějí mimo Českou republiku, ale proč se dělá v Brně? Jitří to rány, je to chyba, není to správné,“ uvedla Schillerová, podle které je to stále živé a citlivé téma.
„Skoro v každé rodině včetně té mé máte nějaký historický příběh, který se z války traduje. A nejenom na Moravě. V Brně žilo před válkou více než 30 procent Němců, byla jsem teď v Terezíně, pojedu opakovaně do Lidic i Ležáků, prostě, je to kus hrůzy, kterou si neseme. Historická paměť se traduje,“ míní Schillerová, která poukazuje i na demonstraci, která proti akci proběhla nedávno na zastupitelstvu v Brně.
Jak už Aktuálně.cz informovalo, několik desítek lidí tam vykřikovalo proti pořádání akce a nevybíravě nadávali devadesátiletému Milanu Uhdemu, který naopak akci podpořil. Když mluvil o tom, jak sám se štěstím unikl se svojí matkou koncentračnímu táboru, jak jeho 18 příbuzných zahynulo během druhé světové války a zároveň, že je příznivec usmíření, dav na něj křičel slova jako „vlastizrádce“. Ještě mnohem větší protesty se očekávají od dnešního dne do soboty, kdy akce vrcholí Pochodem usmíření.
„Obávám se a vyzývám, prosím, ke klidu, protože se obávám, že tam může dojít k nějakému střetu. Vyzývám a prosím všechny občany na všech stranách o klid, ať tam nedojde k nemístnému násilí,“ prohlásila místopředsedkyně ANO, která tvrdí, že nebýt sjezdu, tak by už byl klid. „Máme s Německem podepsanou deklaraci o smíření, tak proč to jitříme, proč to děláme v Brně? Vyvolává to emoce,“ trvá na kritice.
Aktuálně.cz se zeptalo, jestli ale k této vypjaté atmosféře nepřispívají například někteří vládní poslanci a jestli není čas na usmíření, zvláště, když Němci uctí v Brně památku obětí holokaustu i obětí nacistického vraždění v Kounicových kolejích. Navzdory tomu například politici SPD informují o landsmanšaftu jednostranně a vykreslují ho jako hrozbu. Řada odborníků přitom upozorňuje, že není důvod mít z tohoto krajanského sdružení obavy, a naopak volají po usmíření.
„Ale my jsme smíření. Od roku 1997 se to stvrdilo Česko-německou deklarací. Proč teď se to dělá v Brně? Dostali jsme stovky e.mailů, lidé mi na všechny sítě píší: „Zakažte to.“ Ale to nejde, protože je to soukromá akce a nejsou tam splněny důvody, aby byla zakázaná,“ říká Schillerová a odmítá, že by nenávistnou atmosféru vyvolávalo SPD.
Schillerová připomněla vznik usnesení, který sice iniciovalo SPD, ale jak upozornila, především poslanec ANO Radek Vondráček do něj vložil i několik vět o dobrých vztazích mezi Čechy a Němci. „Podívejte se na to i z druhé strany. Pan prezident dal tomu záštitu, což řada občanů velmi nelibě nese. Předseda Senátu i další tam pojedou. Ono se to bohužel jitří tímto způsobem, je rozjitřená ta společnost a já vyzývám ke klidu,“ řekla.
Aktuálně.cz jí ještě připomnělo přístup katolické církve, ke které se Alena Schillerová hlásí a nedávno se setkala například s emeritním arcibiskupem Janem Graubnerem. Ten povede v neděli na výstavišti Bohoslužbu porozumění, která proběhne v rámci setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení. K tomu vyzval k usmíření i nový arcibiskup Stanislav Přibyl.
„Pana emeritního arcibiskupa Graubnera si nesmírně vážím, máme osobní vztah, je ale asi rolí církve být nad věcí, nad politikou, takže nebudu v tomto vůbec církev kritizovat. To je její role, já jako politička a Brňačka nesouhlasím, nemělo to tam být, ale vyzývám ke klidu,“ ukončila rozhovor na toto téma členka vlády.
Sudetští Němci uctí památku obětí holokaustu
Sudetoněmecké setkání, o kterém Schillerová mluví, je součástí multižánrového festivalu Meeting Brno 2026. Podle organizátorů je jejich cílem otevírat důležitá společenská témata, narovnávat historické křivdy a přispívat k porozumění mezi různými komunitami.
Program festivalu je velmi bohatý, probíhá od 21. května do 31. května, první akcí je pietní setkání dnes od 17 hodin k uctění památky obětí holokaustu na 5. nástupišti brněnského náměstí, odkud odjížděly transporty.
Součástí festivalu je Setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení, které je na brněnském Výstavišti 23. května a 24. května. Na neděli je tam v rámci tohoto setkání naplánovaná Bohoslužba porozumění, kterou povede bývalý arcibiskup Jan Graubner. Vedení Sudetoněmeckého krajanského sdružení se účastní už dnešní akce na brněnském nádraží, kde uctí památku obětí holokaustu spolu s Nickem Wintonem, synem sira Nicholase Wintona, a tzv. Wintonovými dětmi Evou Paddock a Milenou Grenfell-Baines.
Tomio Okamura a někteří další vládní politici SPD, Motoristů sobě a hnutí ANO při kritice tohoto setkání často celý desetidenní festival zužují jen na Setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení a nijak se nezmiňují například o pietních akcích, včetně uctění obětí.