„Obava z války nestačí.“ Ukrajinec u soudu neuspěl s žádostí o ochranu

Muž z Ukrajiny neuspěl u plzeňského krajského soudu s žalobou proti rozhodnutí ministerstva vnitra, které mu nepřiznalo mezinárodní ochranu v Česku. Cizinec, umístěný v zařízení pro uprchlíky v Balkové na severním Plzeňsku, o ochranu žádal kvůli válce v jeho zemi.
Soud uvedl, že samotná válka ani obava z povolání do vojenské služby nejsou důvodem pro udělení mezinárodní ochrany. Na rozsudek zveřejněný na úřední desce soudu upozornil ve středu server Novinky.
Krajský soud v Plzni v minulém týdnu rozhodoval o několika občanech Ukrajiny, kteří napadli rozhodnutí ministerstva vnitra. Potvrdil zamítnutí mezinárodní ochrany nebo umístění v zařízení pro cizince. Od 5. srpna Evropská unie zpřísnila podmínky pro nově příchozí z Ukrajiny.
Dočasnou ochranu nově dostanou jen lidé, kteří splnili své vojenské povinnosti na Ukrajině a kteří o tom předloží důkaz. Žadatelé o dočasnou ochranu musí od srpna při podání žádosti předkládat dokumenty, které dokazují, že splnili vojenskou povinnost, nebo že z ní dostali od ukrajinských úřadů výjimku. Věc se týká především mužů v branném věku. Opatření reaguje na vývoj ukrajinských vojenských potřeb.
Ukrajinec V.K., o jehož případu plzeňský soud rozhodoval, uvedl, že mu po návratu na Ukrajinu hrozí vážná újma kvůli válce a případnému povolání do armády. Namítal také, že odmítá účast v bojových operacích z osobního a morálního přesvědčení.
Podle soudu ale samotná válka ani obava z povolání do vojenské služby nejsou důvodem pro udělení mezinárodní ochrany. „Branná povinnost a povinnost vykonat vojenskou službu samy o sobě nezakládají důvod pro udělení mezinárodní ochrany, neboť představují základní státoobčanské povinnosti,“ uvedl soud.
Muž je navíc vojákem v záloze, takže nesplňuje podmínku civilisty pro doplňkovou ochranu z důvodu svévolného násilí.
„Ani vyhýbání se vojenské službě či dezerce, byť by byly postihovány trestněprávními prostředky, nepředstavují podle ustálené judikatury a mezinárodních závazků samy o sobě důvod pro udělení mezinárodní ochrany,“ konstatoval soud.
K mužově tvrzení o výhradě svědomí soud uvedl, že je vznesl až v žalobě. V předchozím řízení o hlubokém morálním přesvědčení nehovořil a navíc v minulosti absolvoval vojenský výcvik a asi rok a půl sloužil v armádě.
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