Chovanec chce podat žalobu kvůli evropské směrnici o zbraních, na jednání sněmovny si přinesl pušku

Kvůli směrnici Evropské unie ohledně držení zbraní ministr vnitra Milan Chovanec podá žalobu. Cílem směrnice je zabránit teroristům ve vyzbrojování, podle kritiků ale hlavně omezuje trh s legálně drženými zbraněmi a zasahuje tak do vnitřních záležitostí státu. O žalobě by vláda měla rozhodnout v červnu.

Praha - Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) chce přinést žalobu proti směrnici EU ke zbraním na vládu v červnu. V tomto měsíci by měla být směrnice zapsána ve věstníku EU a začne platit. Podle Chovance existuje i možnost, že evropská směrnice nebude vůbec zavedena do českého práva.

Řekl to na tiskové konferenci ve sněmovně, kde proběhla i názorná ukázka maket zbraní a způsobu jejich nabíjení. Poslanci budou v prvním čtení projednávat novelu ústavního zákona, jež má umožnit majitelům legálně držených zbraní nařízení obejít.

Směrnici zpřísňující kontrolu nad střelnými zbraněmi schválil Evropský parlament v polovině března. Jejím cílem bylo zabránit teroristům ve vyzbrojování, podle kritiků ale hlavně omezuje trh s legálně drženými zbraněmi a zasahuje do vnitřních záležitostí státu, což je v rozporu s právem EU.

V Česku se proti ní vzedmula vlna odporu. Podle Chovance není například známý jediný případ, kdy by teroristé k útoku použili legálně drženou zbraň. "Žaloba je ve finální fázi, v současné době to konzultujeme s pracovníky ministerstva zahraničí, kteří by zastupovali Českou republiku u Evropského soudního dvoru v této věci," řekl Chovanec.

Problém je podle něj v tom, že po zapsání směrnice do věstníku EU začne běžet lhůta 15 měsíců, ve kterých jednotlivé státy musí směrnici implementovat do svých zákonů. "Přijdeme i s návrhem nějakým způsobem tu implementaci nerealizovat," řekl Chovanec.

Nošení zbraní k větší bezpečnosti země

Podle něj se totiž nemůže čekat až na výsledkem soudního sporu, který může trvat několik let a mezitím směrnici zavést do tuzemských zákonů. Poukázal například na případ žaloby Slovenska směřující proti kvótám na přerozdělování uprchlíků, o které dosud nebylo rozhodnuto.

Za novelou ústavního zákona stojí vedle Chovance dalších 34 poslanců. Vedle sociálních demokratů jde o členy klubů ANO, KSČM a ODS. Cílem podle autorů není zakotvit držení zbraní jako základní právo, ale lidé by mohli převzít bezpečnostní povinnosti ve větším rozsahu. Česko by tím uznalo, že legální držení a nošení zbraní je součástí zajišťování bezpečnosti země.

"Nemáme zájem jakýmkoliv způsobem usnadňovat cestu ke zbraním," zdůraznil Chovanec. Podle něj má naše země jedny z nejpřísnějších zákonů, které se měnit nebudou. Předseda bezpečnostního výboru Roman Váňa (ČSSD) uvedl, že změna ústavního zákona není namířena proti směrnici. "V České republice je jiný trend než v Evropě. Evropa říká: Odzbrojme obyvatelstvo, pak bude bezpečněji. My naopak říkáme, že obyvatelé by se měli podílet i na obraně své země," řekl Váňa.

Hájíme zdravý rozum, lidé by měli mít ústavní právo držet zbraň a zapojit se do zajišťování bezpečnosti země. https://t.co/73wWgvy0t1 — Milan Chovanec (@Milan_Chovanec) April 12, 2017

Aby novela ústavního zákona prošla, musí jí schválit obě komory třípětinovou většinou hlasů. Ve sněmovně podle Chovance všechny kluby s výjimkou TOP 09 zvažují, že zákon podpoří. "Není to pouhé plácnutí do vody. Naší ambicí je ten zákon prosadit a zakotvit do ústavního pořádku," řekl Chovanec.

