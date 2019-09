O vládní čtvrti nebudeme jednat, dokud nesplníte naše požadavky, opáčil Hřib Babišovi

Podle pražského primátora Zdeňka Hřiba (piráti) premiér Andrej Babiš nepochopil, že s ním Praha vůbec nezačne vyjednávat o pozemcích pro vládní čtvrť, dokud se nezaváže splnit tři hlavní podmínky. Těmi jsou dokončení vnějšího okruhu, peníze na okruh vnitřní a stavba nemocnice za 8,5 miliardy. "Pan premiér není zvyklý, když s ním někdo nesouhlasí, to se mu v holdingu nestávalo," řekl primátor.

Premiér podle Hřiba celou situaci kolem pozemků v Letňanech, které potřebuje pro stavbu úřednického komplexu, pochopil špatně. Babiš má prý dojem, že už se vyjednává o ceně a možných alternativních nabídkách, ale tak to podle primátora není. Hřib uvedl, že metropole jasně stanovila tři základní podmínky, ze kterých nehodlá za žádnou cenu ustoupit.

Těmi jsou urychlená dostavba vnějšího okruhu, dotace asi 60 miliard korun ze státního rozpočtu na dokončení vnitřního okruhu a také postavení nové nemocnice v Letňanech za 8,5 miliardy korun - hned vedle plánovaného úřednického areálu. "Premiér má pocit, že to jsou podmínky k jednání, což nejsou. Dokud tyhle podmínky nejsou splněny, vyjednávání ani nezačne," řekl primátor.

Reagoval tak na premiérova slova, že s pražským primátorem jednat už dál nehodlá. Babiš doslova uvedl, že je to i proto, že "z jednání s ním má člověk psychické trauma".

Dále premiér dodal, že na magistrátu už několik měsíců leží jeho písemná nabídka. V té by mělo stát, že stát zaplatí vnitřní okruh hlavního města formou PPP, tedy spoluprací soukromého a veřejného sektoru. Současně by podle něj neměla v Letňanech vzniknout nová nemocnice, jak si přeje Praha, ale pouze traumacentrum, které podle něj metropoli chybí.

Ani s jedním řešením však Hřib nesouhlasí. V Česku podle něj nejsou žádné pozitivní zkušenosti s PPP projekty, obzvláště ne pokud jde o infrastrukturní stavby.

Stejně tak se ohradil proti výrokům o traumacentru. Podle něj jde o deset let starý projekt na rekonstrukci části Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a s lokalitou Letňan nemá nic společného. "Je už ve stavu stavebního povolení, nepřijde mi proto fér, aby tato záležitost, na kterou už byly přislíbeny peníze, byla nějakým způsobem zatahována do směny pozemků v Letňanech," řekl Hřib.

Vyjádřil se i k výroku, že se s ním premiér již nemá v úmyslu dál bavit. "Tohle jeho vstávání od stolu vnímám jako součást vyjednávací šarády," reagoval Hřib.

Kritika primátora zaznívá i z koalice

Primátor si nicméně za svou neústupnost před premiérovými požadavky vysloužil kritiku u části opozice i u svého koaličního partnera a předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila. Ten pro ČTK uvedl, že Hřib městu nepomáhá. "S premiérem Babišem se na mnoha věcech neshodnu, ale Letňany není možné řešit bez dohody s vládou," řekl Pospíšil.

Na to však primátor reagoval, že pouze následuje dohodu, na které se vedení města usneslo na koncepčních poradách. "Na ty pan Pospíšil bohužel nechodí," rýpl si primátor do předsedy, který je zároveň i europoslancem.

"Já se snažím získat pro Prahu co nejvíc od státu, což je logická úloha primátora," dodal. Na otázku, co Praha udělá, pokud vláda na stavbu vnitřního okruhu skutečně nepřispěje, však pouze odpověděl, že nějaké peníze Praha na účtě má a stavba bude navíc rozložena do mnoha let. "Jsem přesvědčen, že najdeme způsob, jak tu stavbu zafinancovat," řekl Hřib.

Také pro pozemky v Letňanech podle Hřiba metropole najde uplatnění, pokud je tedy neudá premiérovi. "Praha se potýká i s krizí dostupnosti bydlení, dokážu si proto představit, že pokud pozemky nebudou využity k tomu, abychom na vnitřní okruh získali finanční příspěvek od státu, můžeme je použít k řešení této krize," uzavřel primátor.