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Předpověď počasí: velký víkendový zvrat. Podívejte se na mapu, jak bude u vás

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„O víkendu začne babí léto a potrvá minimálně do poloviny příštího týdne,“ napsal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na síti X. Čtvrtek i pátek přinesou převážně oblačné až zatažené počasí s občasnými srážkami, které postupně ustanou. O víkendu začnou teploty stoupat, vyšplhají se až k 22 stupňům Celsia. Obloha bude převážně jasná a vítr slabý, informovali meteorologové.

Mapa maximálních teplot pro sobotu 26. září 2026.
Mapa maximálních teplot pro sobotu 26. září 2026.Foto: ČHMÚ
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Čtvrteční den bude oblačný až zatažený. V Čechách, a postupně i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky. Srážky v průběhu dne ustoupí a místy bude i polojasno. Nejvyšší teploty stoupnou na 13 až 17 stupňů Celsia.

V pátek bude podle meteorologů oblačno až zataženo. Na severovýchodě Česka hrozí občasný déšť nebo přeháňky. K večeru od jihozápadu, s výjimkou severovýchodu, ubyde oblačnosti a srážek.

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Nejvýše denní teploty stoupnou v Jihočeském, Plzeňském a Olomouckém kraji, a to až na 19 stupňů Celsia. Ve zbytku republiky se budou pohybovat od 13 do 17 stupňů. V noci teploty klesnou na 10 až šest stupňů. Na jihozápadě bude o něco chladněji, mohou přijít i ojedinělé přízemní mrazíky.

Víkend pak přinese značně přívětivé počasí. „Již koncem týdne se začne oteplovat a následující přelomový zářijový a říjnový týden dorazí babí léto s velmi teplým počasím,“ sdělili už v úterý meteorologové.

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V sobotu se nejvyšší denní teploty vyšplhají na 18 až 22 stupňů, v neděli dokonce o stupeň výše. Na severovýchodě Česka pak v sobotu dosáhnou pouze 16 až 19 stupňů.

Oba dny se očekává polojasno či jasno. Ráno se mohou výjimečně objevit mlhy. Vítr bude slabý a proměnlivý.

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