O víkendu se v Česku ochladí, na horách může i sněžit

O víkendu se v Česku mírně ochladí a v nejvyšších polohách na horách může sněžit. Koncem týdne bude nejvýše deset stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Obloha bude převážně zatažená a vyskytne se občasný déšť.
V prvních dnech tohoto týdne se teploty v zemi dostaly i nad 15 stupňů Celsia. Pro čtvrtek už meteorologové předpovídají nejvyšší denní teploty mezi osmi až 13 stupni a stejně vysoká budou maxima zřejmě i v pátek.
Ve čtvrtek bude zataženo s deštěm či mrholením. V pátek se sice vyjasní, ale dál se může objevovat mrholení a v polohách nad 1200 metrů nadmořské výšky hlavně na severu a severovýchodě může i sněžit.
O víkendu se opět zatáhne. V sobotu i neděli bude zataženo až oblačno s občasným deštěm. Na horách na severu a severovýchodě budou v sobotu srážky i trvalejší a v polohách nad 1200 metrů nad mořem budou smíšené či sněhové.
V neděli se na horách může objevit sníh už v polohách nad 1000 metrů nad mořem.
Nejvyšší denní teploty budou v sobotu většinou mezi osmi až 12 stupni, ale na severovýchodě mohou klesnout až na šest až devět stupňů. V neděli bude v celém Česku maximálně šest až deset stupňů.
Podobné počasí potom bude i na začátku příštího týdne. Sněžení nebo déšť se sněhem se budou vyskytovat od pondělka už v polohách nad 800 metrů nad mořem.
Trump zvažuje nový útok na Írán. Vance se na jeho pokyn pokusil oživit rozhovory
Americký viceprezident J.D. Vance zaslal dopis šéfovi íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohsenu Rezáímu ve snaze oživit mírové rozhovory. Ve čtvrtek to napsal list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na nejmenované americké činitele a další své zdroje. Vance tak učinil na pokyn prezidenta Donalda Trumpa.
Česko a Maďarsko poprvé svolaly společné zasedání vlád, sejdou se v Praze
První společné zasedání české a maďarské vlády se ve čtvrtek uskuteční v pražské Kramářově vile. Mezivládní konzultace využijí k bilaterální schůzce premiéři Andrej Babiš (ANO) a Péter Magyar, separátní jednání se svými protějšky chystají i další přítomní ministři.
Další Trumpova rána pro Kyjev. Zvažuje zrušení klíčových sankcí
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje zrušení sankcí proti Ruskému fondu přímých investic, který Washington dříve označil za mocný nástroj Kremlu. Fond vedený Putinovým vyjednavačem Kirillem Dmitrijevem se nyní podílí na obnovení dodávek ruské nafty do Spojených států. Dmitrijev má navíc přátelské vztahy s americkým vyjednavačem Stevem Witkoffem.
„Kámo, jdi do pr...“ Lehečka popsal nečekanou slovní přestřelku s americkou hvězdou
Budí pozornost. Jiří Lehečka prožívá povedený závěr tenisové sezony a v Basileji si připsal skalp v podobě výhry nad loučícím se Švýcarem Stanem Wawrinkou. Český hráč ale zaujal i historkou ze šatny, kterou měl s Američanem Francesem Tiafoem.