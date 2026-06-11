O víkendu oteplí, ale bude dál pršet. Změna přijde po neděli

Po nynějším ochlazení se o víkendu v Česku oteplí až na 24 stupňů Celsia. Bude ale nadále zataženo s deštěm, výjimečně i s bouřkami. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Tepleji bude hlavně na jihu Moravy.
Zatímco začátkem týdne se dostaly teploty v Česku místy až nad 29 stupňů, ve středu se prudce ochladilo. Teploty se většinou nedostaly nad 20 stupňů, někde bylo dokonce jen kolem deseti stupňů nad nulou. Navíc se objevily deště, na Moravě a ve Slezsku napršelo od úterního rána až kolem 40 milimetrů srážek, tedy 40 litrů na každý metr čtvereční.
Podobné počasí bude i v pátek. Nejvyšší denní teploty budou v Čechách mezi 13 až 17 stupni, na Moravě a ve Slezsku se mohou dostat až na 20 stupňů. Bude zataženo s občasným deštěm. „Plošnější déšť se objeví pravděpodobně až večer a spíše v Čechách,“ sdělili ve čtvrtek na síti X pracovníci ČHMÚ.
V sobotu a neděli by pak ale mohla teplotní maxima v Česku vystoupat až na 22 stupňů a na jihu Moravy až na 24 stupňů. V sobotu bude převažovat velká oblačnost s četnými přeháňkami. Odpoledne a večer potom bude srážek a oblačnosti ubývat. V neděli bude polojasno až oblačno, přechodně až zataženo. Od severu se místy vyskytnou přeháňky a s malou pravděpodobností i bouřky.
Ještě v pondělí pak podle ČHMÚ bude chladněji a deštivo. Od úterka se ale začne oteplovat, postupně až na 28 stupňů. Bude polojasno s přeháňkami nebo bouřkami.
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