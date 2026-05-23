„O úspěchu mám velké pochybnosti.“ Právník vysvětluje, jaké páky má ČT na Moravce

Vojtěch Štěpán

Moderátor a novinář Václav Moravec se osamostatnil a rozjel svůj vlastní projekt. Zádrhelem by ale mohla být konkurenční doložka, kterou je podle České televize stále vázán. Moravec zastává opačný názor. Podle právníka pak televize v podstatě nemá možnost, jak doložku úspěšně vynutit.

Václav Moravec.Foto: Václav Vašků
Moravec v České televizi skončil v březnu. Tento týden pak spustil svůj vlastní mediální projekt Moravec.cz. Platforma bude nabízet každý týden celkem pět formátů, mezi nimi například nedělní politickou diskusi nebo publicistiku.

V dalším působení moderátora, který v ČT strávil 21 let, se ale může vyskytnout zádrhel. Je jím konkurenční doložka uzavřená s jeho bývalým zaměstnavatelem. Ta začala platit 10. března letošního roku a měla by zůstat v platnosti po dalších šest měsíců až do září.

Obecně jde o doložku, která bývalého zaměstnance zavazuje neprovozovat výdělečnou činnost shodnou s jeho prací u bývalého zaměstnavatele. Zkrátka, aby mu nekonkuroval. A Česká televize na platnosti doložky trvá. 

„Co se týče pana Václava Moravce, tak konkurenční doložka stále platí. My jsme žádnou dohodu o tom, že bychom tuto doložku vypověděli nebo ukončili, neučinili,“ uvedl před týdnem na jednání Rady ČT generální ředitel televize Hynek Chudárek. Deník Aktuálně.cz ohledně konkurenční doložky oslovil i mluvčího ČT, do doby vydání článku ale neodpověděl.

Sám Václav Moravec má ale jiný názor. „České televizi jsem navrhl odstoupení od konkurenční doložky, aby plátci televizních poplatků již nezaplatili ani korunu bývalému zaměstnanci ČT,“ uvedl dříve pro Aktuálně.cz. Jak pak později uvedl, považuje doložku za neplatnou a peníze, které mu televize vyplácí, jí prý posílá zpět.

„V doložce jsou navíc podle právníků ustanovení, která tím, že jsem nepodepsal čestné prohlášení, nebyla naplněna. Považujeme proto konkurenční doložku za mrtvou,“ řekl dále Moravec

„Platí to, co jsem říkal při svém odchodu, že nechci ani korunu od České televize za práci, kterou jsem neodvedl v rámci konkurenční doložky. Nicméně management ČT je přesvědčen o opaku, proto si dopisujeme,“ řekl moderátor na počátku května. Pro Aktuálně.cz nyní uvedl, že podle něj jde o uzavřené téma. 

Jak funguje konkurenční doložka

Konkurenční doložka je smluvní ujednání, které omezuje jednu ze stran v podnikání nebo výkonu práce pro konkurenci. Nejčastěji se jedná o zaměstnance, který odejde z práce. Doložka chrání know-how a obchodní zájmy firmy. Člověku omezenému v činnosti náleží finanční kompenzace.

Nevymahatelná sankce?

Jak ale upozorňuje právník Aleš Rozehnal, to, že zaměstnanec posílá zpět peníze, které mu televize vyplácí, ještě neznamená, že konkurenční doložka neplatí. „Neřeší to, že by neplatil zákaz pracovat pro konkurenci. Ten platí dál,“ říká právník.

Konkurenční doložka podle něj tak zahrnuje veškerou činnost v audiovizi. Jde tak nejen o televizní vysílání, ale i například vlastní internetový pořad, což se chystá dělat právě Václav Moravec.

Je pak také otázkou, zda je ve smlouvě ustanovena pokuta za porušení konkurenční doložky. Jak říká Rozehnal, u konkurenčních doložek, které mají někteří zaměstnanci ČT, to není běžné.

„Takže se nabízí v podstatě pouze nárok na náhradu škody, kterou by konkurencí vyvolal. Nicméně to je nárok v podstatě trochu pomíjivý.  Protože, jak vyčíslit škodu, která vám vznikne tím, že vám někdo konkuruje v relativně malém segmentu vysílání? Myslím, že sankce, pokud by se Česká televize rozhodla jít přes náhrady škody, je v podstatě nevymahatelná,“ vysvětluje právník.

Vymáhání náhrady škody

Další možností, jak se může televize „bránit“, je podle právníka určitá forma „zdržovací žaloby“. Tu by pravděpodobně ale soud stejně začal projednávat až ve chvíli, kdy už uplyne lhůta konkurenční doložky.

„Druhá věc je tedy možnost vymáhání náhrady škody, ale jak jsem říkal, škoda je v podstatě nezměřitelná,“ dodává Rozehnal s tím, že Moravcovi tak v podstatě sankce nehrozí. 

Poslední možností, jak by televize mohla právně reagovat, je takzvané předběžné opatření. Jde o dočasné rozhodnutí soudu, které má za úkol rychle zabránit vzniku škody. Tedy například Moravcovi zakázat vysílat vlastní pořad, dokud se o celé záležitosti nerozhodne u soudu.

„O úspěchu předběžného opatření bych měl velmi velké pochybnosti,“ popisuje Rozehnal s tím, že teoreticky to možné je. „Ale myslím si, že v praxi je velmi malá pravděpodobnost, že by takové opatření soud vydal,“ dodává právník.

Do Brna by měli účastníci pochodu dorazit okolo 16:00. Na symbolický poslední kilometr se mají přidat ti, kteří by celý pochod nezvládli, nebo se nemohli připojit už ráno. Všichni okolo 17:00 dojdou na Mendlovo náměstí, kde zapálí svíce za oběti pochodu smrti.
"Už jsem ho pozval," řekl generální tajemník NATO Mark Rutte k pozvání Zelenského. "Bude tam," dodal.
