„O úspěchu mám velké pochybnosti.“ Právník vysvětluje, jaké páky má ČT na Moravce

Moderátor a novinář Václav Moravec se osamostatnil a rozjel svůj vlastní projekt. Zádrhelem by ale mohla být konkurenční doložka, kterou je podle České televize stále vázán. Moravec zastává opačný názor. Podle právníka pak televize v podstatě nemá možnost, jak doložku úspěšně vynutit.
Moravec v České televizi skončil v březnu. Tento týden pak spustil svůj vlastní mediální projekt Moravec.cz. Platforma bude nabízet každý týden celkem pět formátů, mezi nimi například nedělní politickou diskusi nebo publicistiku.
V dalším působení moderátora, který v ČT strávil 21 let, se ale může vyskytnout zádrhel. Je jím konkurenční doložka uzavřená s jeho bývalým zaměstnavatelem. Ta začala platit 10. března letošního roku a měla by zůstat v platnosti po dalších šest měsíců až do září.
Obecně jde o doložku, která bývalého zaměstnance zavazuje neprovozovat výdělečnou činnost shodnou s jeho prací u bývalého zaměstnavatele. Zkrátka, aby mu nekonkuroval. A Česká televize na platnosti doložky trvá.
„Co se týče pana Václava Moravce, tak konkurenční doložka stále platí. My jsme žádnou dohodu o tom, že bychom tuto doložku vypověděli nebo ukončili, neučinili,“ uvedl před týdnem na jednání Rady ČT generální ředitel televize Hynek Chudárek. Deník Aktuálně.cz ohledně konkurenční doložky oslovil i mluvčího ČT, do doby vydání článku ale neodpověděl.
Sám Václav Moravec má ale jiný názor. „České televizi jsem navrhl odstoupení od konkurenční doložky, aby plátci televizních poplatků již nezaplatili ani korunu bývalému zaměstnanci ČT,“ uvedl dříve pro Aktuálně.cz. Jak pak později uvedl, považuje doložku za neplatnou a peníze, které mu televize vyplácí, jí prý posílá zpět.
„V doložce jsou navíc podle právníků ustanovení, která tím, že jsem nepodepsal čestné prohlášení, nebyla naplněna. Považujeme proto konkurenční doložku za mrtvou,“ řekl dále Moravec
„Platí to, co jsem říkal při svém odchodu, že nechci ani korunu od České televize za práci, kterou jsem neodvedl v rámci konkurenční doložky. Nicméně management ČT je přesvědčen o opaku, proto si dopisujeme,“ řekl moderátor na počátku května. Pro Aktuálně.cz nyní uvedl, že podle něj jde o uzavřené téma.
Jak funguje konkurenční doložka
Konkurenční doložka je smluvní ujednání, které omezuje jednu ze stran v podnikání nebo výkonu práce pro konkurenci. Nejčastěji se jedná o zaměstnance, který odejde z práce. Doložka chrání know-how a obchodní zájmy firmy. Člověku omezenému v činnosti náleží finanční kompenzace.
Nevymahatelná sankce?
Jak ale upozorňuje právník Aleš Rozehnal, to, že zaměstnanec posílá zpět peníze, které mu televize vyplácí, ještě neznamená, že konkurenční doložka neplatí. „Neřeší to, že by neplatil zákaz pracovat pro konkurenci. Ten platí dál,“ říká právník.
Konkurenční doložka podle něj tak zahrnuje veškerou činnost v audiovizi. Jde tak nejen o televizní vysílání, ale i například vlastní internetový pořad, což se chystá dělat právě Václav Moravec.
Je pak také otázkou, zda je ve smlouvě ustanovena pokuta za porušení konkurenční doložky. Jak říká Rozehnal, u konkurenčních doložek, které mají někteří zaměstnanci ČT, to není běžné.
„Takže se nabízí v podstatě pouze nárok na náhradu škody, kterou by konkurencí vyvolal. Nicméně to je nárok v podstatě trochu pomíjivý. Protože, jak vyčíslit škodu, která vám vznikne tím, že vám někdo konkuruje v relativně malém segmentu vysílání? Myslím, že sankce, pokud by se Česká televize rozhodla jít přes náhrady škody, je v podstatě nevymahatelná,“ vysvětluje právník.
Vymáhání náhrady škody
Další možností, jak se může televize „bránit“, je podle právníka určitá forma „zdržovací žaloby“. Tu by pravděpodobně ale soud stejně začal projednávat až ve chvíli, kdy už uplyne lhůta konkurenční doložky.
„Druhá věc je tedy možnost vymáhání náhrady škody, ale jak jsem říkal, škoda je v podstatě nezměřitelná,“ dodává Rozehnal s tím, že Moravcovi tak v podstatě sankce nehrozí.
Poslední možností, jak by televize mohla právně reagovat, je takzvané předběžné opatření. Jde o dočasné rozhodnutí soudu, které má za úkol rychle zabránit vzniku škody. Tedy například Moravcovi zakázat vysílat vlastní pořad, dokud se o celé záležitosti nerozhodne u soudu.
„O úspěchu předběžného opatření bych měl velmi velké pochybnosti,“ popisuje Rozehnal s tím, že teoreticky to možné je. „Ale myslím si, že v praxi je velmi malá pravděpodobnost, že by takové opatření soud vydal,“ dodává právník.
Mohlo by vás zajímat: Politická šikana: Za nenávist kolem Němců může Babiš. Po běsnění na Slavii nemohl syn usnout
ŽIVĚ Na Pouť smíření vyrazili první lidé. Od památníku počmáraného hákovými kříži
V Brně v sobotu pokračuje sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL), který se letos prvně koná na českém území jako součást festivalu Meeting Brno. Na programu je Pouť smíření z Pohořelic do Brna, která připomíná násilný odsun Němců po 2. světové válce. U památníku V Pohořelicích, který někdo v noci pomaloval hákovými kříži, promluvil například německý ministr vnitra Alexander Dobrindt.
Slováky dráždí řeči o lepších Češích: Mýlíte se, chtějí ukázat. Bude divadlo i válka
Poprvé od roku 2023 dojde na hokejovém mistrovství světa k souboji Česka se Slovenskem. A ten zůstává i po 33 letech od rozdělení společné republiky speciální. Když Slováci slyší, že za Čechy zaostávají, pořád je to zaručeně popíchne.
ŽIVĚ „Už jsem ho pozval.“ Zelenskyj přijede na summit NATO v Ankaře, oznámil Rutte
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v červenci zúčastní summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Na tiskové konferenci po pátečním zasedání ministrů zahraničí NATO ve Švédsku to oznámil generální tajemník NATO Mark Rutte. Šéf aliance už v minulosti uvedl, že summit v Ankaře se zaměří hlavně na Ukrajinu a na to, aby zůstala co nejsilnější.
Šachová válka století. Karpov v ní ztratil gloriolu symbolu sovětského impéria
V sobotu 23. května slaví legendární šachista Anatolij Karpov 75. narozeniny. Jeden z největších hráčů historie zůstává nesmazatelně spojený také s jedním z nejslavnějších duelů všech dob.
Nenávist v Pohořelicích. Památník obětem odsunu Němců někdo zhanobil hákovými kříži
Památník pochodu smrti v Pohořelicích na Brněnsku v noci z pátku na sobotu před Poutí smíření někdo pomaloval hákovými kříži. Policisté hledají pachatele, uvedl mluvčí policistů Pavel Šváb. Pochod je součástí festivalu Meeting Brno, přičemž letos jsou jeho součástí i Sudetoněmecké dny.