O účasti na summitu NATO vláda možná rozhodne až po jednání Zůny, prohlásil Babiš

Vláda možná posune rozhodnutí o účasti na červencovém summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře. Premiér Andrej Babiš (ANO) na dotaz ohledně řešení sporu s prezidentem Petrem Pavlem v pondělí uvedl, že ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) bude mít ohledně summitu ještě jednání 18. a 19. června.
Kabinet se proto k tématu ještě vrátí, uvedl Babiš po jednání vlády. Pavel v neděli uvedl, že věří, že na summit pojede on i premiér, každý by se mohl věnovat jiné části. Rozhodnutí kabinet sliboval 8. června.
Babiš s prezidentem se už několik měsíců přou o to, zda se hlava státu summitu zúčastní. "Myslím, že by prospělo naší zemi jak dovnitř, tak navenek, kdybychom se domluvili na kompromisu, to znamená, že pojedeme oba, každý se budeme účastnit té části, pro kterou máme asi více předpokladů, a věřím, že zasedání vlády 8. června tímto směrem půjde," řekl prezident v České televizi.
Podle vznikajícího plánu vlády, jak o něm v pondělí informoval Deník N, by kabinet do čela delegace schválil předsedu vlády. Babiš by tak zastupoval Česko na neformální večeři první den summitu. Druhý den, kdy jsou na pořadu formální jednání, by s mandátem vlády za Česko vystoupil prezident, jeho prostor by tak byl menší a omezený mandátem vlády.
Pavel, který se zúčastnil všech summitů NATO od nástupu do funkce a v minulosti byl předsedou Vojenského výboru NATO, na své účasti na akci v Ankaře trvá. Minulý týden řekl, že má připravenou kompetenční žalobu, kterou by mohl použít, pokud ho vláda do delegace nezařadí. Babiš už dřív řekl, že by prezident neměl být součástí delegace. Výdaje na obranu země by měl na summitu podle něho obhajovat kabinet.
ČR podle Babiše letos nejspíš nesplní závazek vydat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP), avšak je odhodlaná splnit nový cíl NATO dávat na obranu 3,5 procenta HDP do roku 2035. Plnění závazků bude jedním z hlavních témat summitu v Ankaře 7. a 8. července.
Babiš pro deník Financial Times (FT) uvedl, že Česko má výhodu v tom, že český premiér je jedním z posledních příznivců amerického prezidenta Donalda Trumpa mezi evropskými lídry. Evropští spojenci se obávají, že jim Trump na summitu vyčte výši výdajů, kterými přispívají na obranu v alianci.
Obrana má podle rozpočtu letos hospodařit s částkou 154,79 miliardy korun, což představuje necelých 1,8 procenta HDP. Celkové obranné výdaje by měly letos dosáhnout zhruba 185 miliard korun, z toho 30 miliard jde z ostatních rozpočtových kapitol. Loni ČR vydala na obranu 171,1 miliardy korun.
