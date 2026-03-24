O stávce zatím nemluví. „Použijeme všechny formy odporu,“ říká ale předseda odborů ČT

Předseda televizních odborů Vlastimil Vojtěch reaguje na plány koalice, která chce prosadit, aby byly už od poloviny letošního roku od televizních a rozhlasových poplatků osvobozeny některé skupiny obyvatel. Podle Vojtěcha by byl v takovém případě provoz ČT neudržitelný – dostala by se do platební neschopnosti.
Televizní odbory aktivovaly stávkové výbory. Základní otázka: co vás k tomu vede?
Je to nejistota okolo veřejnoprávních médií. Je to nejistota, která se dotýká našich zaměstnanců. A naše povinnost je být připraveni na všechny scénáře. Proto jsme navolili stávkové výbory tak, aby bylo všechno v souladu se zákonem.
A jako reakci na pondělní prohlášení předsedy Poslanecké sněmovny a předsedy SPD Tomia Okamury, které následně podpořili také Karel Havlíček a Andrej Babiš, jsme to také oznámili.
V čem je hlavní problém?
Je to nepřipravené, bez koncepce, aniž by proběhla nějaká odborná diskuse, vláda své plány nekonzultovala ani s ČT a ČRo. A navíc to bude navrhováno formou poslaneckého návrhu, takže to neprojde ani standardním připomínkovacím řízením.
My jsme jako odbory požádali ministra kultury Otu Klempíře, abychom byli začleněni do nějaké odborné skupiny, která bude plánované změny zákona projednávat, abychom byli součástí nějaké odborné a veřejné diskuse – pan ministr nám ale ani neodpověděl.
Jinými slovy mi říkáte, že s vámi ministr kultury nekomunikuje? Ptám se mimo jiné proto, že to samé tvrdí generální ředitelé ČT a ČRo…
Přesně tak. Na jednu stranu tvrdí, jak dělají všechno pro lidi, pro zaměstnance. Ti naši jim ale nestáli ani za to, aby někoho pověřili komunikací, aby jim vysvětlili, co mají v plánu.
A byť jsme předpokládali, že zvítězí zdravý rozum a že se tedy po nějaké odborné diskusi dostaneme k nějakému předvídatelnému a udržitelnému financování médií veřejné služby, nestalo se to.
Pokud by se realizovalo to, co včera představil Tomio Okamura, ČT a ČRo by přišly o velkou část svých financí. Nebyl by to návrat do roku 2024, jak řekl pan Okamura, ale spíše někam do roku 2007. Pokud bych to měl říct jednoduše a na rovinu, byla by to konečná pro ČT a ČRo.
Ty instituce by neměly prostředky na to, aby dostály svým závazkům, neměly by na základní provoz, na energie, nemohly by dělat to, co jim ukládá zákon – tedy vyrábět vlastní tvorbu. A v neposlední řadě by neměly na výplaty svých zaměstnanců. V podstatě by to byla konečná veřejnoprávní televize v té podobě, kterou známe.
A já se také obávám, že by to bylo v rozporu s nařízením Evropské komise, s judikaturou Evropské unie, která členským státům ukládá, aby veřejnoprávní média měla udržitelné a taky předvídatelné financování. A odbory ČR a ČRo jsou tady od toho, aby v takových situacích chránily pracovní, finanční a sociální zájmy zaměstnanců.
Tomio Okamura řekl, cituju: „Zrušíme poplatky pro seniory, firmy, nezaopatřené mladé lidi do 26 let nebo osoby se zdravotním postižením.“ A dodal, že zruší také inflační doložku. A že to vše zavedou od půlky letošního roku. Umíte si to představit?
Vůbec si to neumím představit. Vždyť tento „výkřik do tmy“ není podložený jakoukoli finanční analýzou. Počkáme na paragrafované znění návrhu a pak ho samozřejmě podrobíme odborné oponentuře.
Už teď je ale zřejmé, že pokud v něm bude vše, co zmiňoval Tomio Okamura, bude provoz ČT neudržitelný. A celá instituce se dostane do platební neschopnosti.
Což – znovu opakuji – se dotkne všech zaměstnanců. A naší povinností je hájit jejich zájmy. Proto bychom v takové chvíli použili všechny zákonné formy, které nám právní rámec České republiky umožňuje, abychom vládní plán nějakým způsobem korigovali.
V jaké situaci byste uvažovali o stávce? V jaký moment byste ji případně vyhlásili?
Prosím nebavme se o stávce. V momentě, kdy by koaliční návrh opravdu vypadal tak, jak bylo avizováno a hrozilo by masivní propouštění, museli bychom přistoupit k akcím, které by ochránily zaměstnance médií veřejné služby.
A musím také říct, že jsme ve spojení s ČMKOS, která do svého vyjádření k programovému prohlášení vlády napsala, že trvá na zachování předvídatelného a udržitelného financování médií veřejné služby, tedy aby byl zachován současný model financování.
ČT a ČRo jsou kulturní instituce srovnatelné s Národním divadlem. Je to kulturní hodnota našeho státu. A já nevím, zda za tím je neznalost, ale to, co předvádí koalice, je naprostý populismus. A pokud ho schválí, nezbude nám opravdu nic jiného než hledat všechny zákonné formy odporu.
Vždyť v ČT jsou profese, naprosto ojedinělé profese. Nepracují zde jen z obrazovek známé tváře, ale také grafici, osvětlovači, producenti, maskérky, kostymérky, švadlenky, obuvníci a mnoho dalších. Pro všechny tyto lidi by to byla katastrofa.
Faktem je, že politici mají často tendenci hovořit jen o zpravodajství, to ale tvoří jen deset procent rozpočtu celé televize…
Navíc by se změny dotkly především všech ostatních kromě zpravodajství. Už teď lze zaslechnout, co vše by se muselo zrušit. A pokud by následovalo v roce 2027 úplné zrušení koncesionářských poplatků, byl by to další krok na cestě zrušit televizi veřejné služby. Fakticky by to znamenalo její vyhladovění. Právě proto jsme aktivovali stávkové výbory.
Co by to vlastně znamenalo, kdyby se v ČT stávkovalo? Znamenalo by to, že by nevysílala?
O tom se musíme poradit s právníky v Česku i v zahraničí. Stále ale čekáme, s čím konkrétně koalice přijde – čekáme na paragrafované znění novely zákona o ČT a věříme ve zdravý rozum.
