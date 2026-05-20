O přijetí muže s možnou nákazou ebolou rozhodl Vojtěch po konzultaci s vládou

ČTK

O přijetí Američana s podezřením na nákazu ebolou rozhodl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) po konzultaci s vládou. Ve středu ráno to sdělila mluvčí ministerstva zdravotnictví (MZd) Naďa Chattová. Podle hlavní hygieničky Barbory Mackové má ČR nastavená pro transport pacientů s velmi nakažlivými nemocemi nastavená pravidla.

Ilustrační foto
"Díky nastaveným bezpečnostním opatřením nepředstavuje případ pro veřejnost riziko," uvedla Macková v prohlášení. Nemoc se podle ní nepřenáší vzduchem, ale pouze přímým kontaktem s tělními tekutinami nakaženého člověka.

Podle Fakultní nemocnice Bulovka, kde bude americký lékař mířící z Ugandy hospitalizovaný, nemá muž podle posledních informací příznaky nemoci. Nemocnice očekává jeho přijetí dnes ve večerních hodinách, uvedla na sociální síti X.

Kosmická loď Starliner od Boeingu, která dopravila astronauty Butche Wilmora a Suni Williamsovou na Mezinárodní vesmírnou stanici.

Měsíc jako nový ropný důl? Čína je nebezpečná, mohla by tam být první, varuje expert

Brněnská firma chce do roku 2030 dostat sondu na Měsíc. „Jižní pól bude čerpací stanicí pro další lety do vesmíru,“ popisuje šéf společnosti Troll Space Petr Kapoun. O budoucnosti kosmického průmyslu podle něj rozhodne boj o data, družice a suroviny na Měsíci. „Vesmírné závody nikdy neskončily. Kdo bude první těžit vodík na Měsíci, tomu budou ostatní platit,“ říká ve Spotlightu Aktuálně.cz.

Jaromír Zůna

„Otevřel třináctou komnatu.“ Babišův tah generálem oživil starou Zůnovu ránu

Způsob, jakým vláda Andreje Babiše postupuje při výběru nového náčelníka generálního štábu, překračuje zaběhnutá pravidla a standardy. Volba Miroslava Hlaváče navíc komplikuje práci ministra obrany Jaromíra Zůny. Nejen proto, že jeho slovo nemělo v procesu žádnou váhu. S případným nástupem Hlaváče se totiž před Zůnou otevírá sedm let stará kapitola, na niž by nejradši zapomněl.

Trump China

ŽIVĚ Senát chce Trumpovi bez souhlasu Kongresu zabránit ve vedení války s Íránem

Americký Senát v úterý večer postoupil k dalšímu hlasování návrh rezoluce o válečných pravomocích, která by ukončila válku s Íránem, pokud by prezident Donald Trump neměl souhlas Kongresu. Jde o ojedinělou výtku směrovanou republikánskému šéfovi Bílého domu s tím, jak čím dál víc jeho spolustraníků v Kongresu vyjadřuje nespokojenost s vedením konfliktu, který se vleče už téměř tři měsíce.

