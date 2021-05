O miliardách z EU na zdravotnictví rozhodovala rychlost kliknutí, Dostálová to popírá

Část opozice se v úvodu středeční schůze ke schvalování stavebního zákona opřela do způsobu výběru projektů na posílení zdravotnictví a snížení dopadů pandemie covidu z evropského programu REACT-EU. Za skandální nebo zoufalé označovali opoziční předáci to, že podle nich rozhodovala rychlost podání projektu, tedy kliknutí počítačovou myší. Ministryně Klára Dostálová (ANO) se vůči kritice ohradila.

Jak v úterý napsaly Hospodářské noviny, české nemocnice dlouho připravovaly modernizační projekty, aby mohly požádat o mimořádné evropské dotace. O úspěchu žádostí ale nakonec rozhodovala schopnost zaměstnanců IT oddělení co nejrychleji kliknout. Žádost musela do systému ministerstva pro místní rozvoj dorazit dříve než projekty ostatních.

Podle předsedy poslanců ODS Zbyňka Stanjury vymyslela ministryně Dostálová světový unikát. "Dvojklik rozhoduje o tom, zda nějaká nemocnice dostane stamiliony, nebo nedostane," prohlásil.

Podle šéfa KDU-ČSL Mariana Jurečky mají jít peníze tam, kde jsou potřeba, a nikoli tam, kde mají nejrychlejší připojení na internet a nejlepšího "ajťáka". "Karlovarská losovačka je proti tomu, co tady můžeme sledovat, hadra," řekl.

Předseda klubu TOP 09 Vlastimil Válek, který je ve vedení jedné z nemocnic, si posteskl, že si nekoupili herní myši a nenajali rychlé "klikače".

"Toto je digitalizace v podání této vlády. Digitalizace v podání vlády Andreje Babiše je závod v klikání k miliardám," prohlásil předseda STAN Vít Rakušan. Jedinou cesta, jak se vyhnout blamáži a žalobám, by bylo podle něho zrušení tohoto kola rozdělování dotací.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš se navíc obává toho, že systém někdo ovlivnil a je podle něho potřeba ověřit, zda někdo neměl výhodu a nepředbíhal.

Nedorozumění a nepochopení, tvrdí resort Dostálové

"Všechno, co tady zaznělo, není pravda," reagovala Dostálová. Výběrových kritériích je podle ní 23, podle nich se budou projekty hodnotit. K rychlosti podání projektů se bude přihlížet podle ní potom, co celková výše úspěšných projektů přesáhne objem dostupných peněz.

Diskuse o způsobu rozdělování peněz trvala asi hodinu. Část opozice už má navíc připravenu žádost o svolání mimořádné schůze.

Ministerstvo uvedlo, že zatím existuje pouze tabulka přihlášených projektů seřazená v pořadí, v jakém byly do systému vloženy. Hodnocení podle středeční tiskové zprávy úřadu ještě nezačalo. "Nikdo v tuto chvíli tedy nemůže vědět, zda uspěl nebo ne. Došlo tedy k nedorozumění a nepochopení na straně uchazečů," stojí v tiskové zprávě. Ministerstvo pro místní rozvoj požádá ministerstvo zdravotnictví a Asociaci krajů, aby všem rozeslaly vysvětlující dopisy.

Česko může získat z REACT-EU na posílení zdravotnictví 18,4 miliardy korun. Peníze mají být využity podle předchozích informací ministerstva pro místní rozvoj na rozvoj a modernizaci nemocnic, hygienických stanic nebo péče o pacienty s rakovinou a seniory. První žádosti bylo možno začít podávat od 5. května a následují podle webu úřadu ještě dvě výzvy od 14. a od 25. května.