Mezi školami je enormní zájem o korunovační klenoty

Návštěvu výstavy českých korunovačních klenotů, která v úterý ráno začala ve Vladislavském sále Pražského hradu, má rezervovanou přes 300 škol. Termíny na první čtyři dny vyhrazené pro školní skupiny jsou tak zaplněné, uvedla kulturní a programová ředitelka Hradu Veronika Wolf.
Hrad letos připravil také speciální program pro nevidomé a slabozraké s haptickou kopií koruny. Od soboty bude výstava přístupná veřejnosti, vstup je zdarma.
Výstava s podtitulem Habsburkové 500 připomíná 500 let od nástupu Habsburků na český trůn. Podle Wolf je jejím tématem osud korunovačních klenotů od roku 1526 a období vlády Habsburků. Zaměřuje se také na královské žezlo a jablko, které pocházejí právě z této doby.
"Každý rok, když vystavujeme korunovační klenoty, se snažíme přiblížit nějaké téma a konkrétní osudy klenotů. Letos máme kulaté výročí 500 let od nástupu Habsburků na trůn a chtěli jsme ukázat, co se během této etapy s korunovačními klenoty dělo," uvedla programová ředitelka.
Zájem škol o výstavu je podle ní enormní. Školní skupiny přicházejí v půlhodinových časových slotech, díky čemuž se podle Hradu v současné době netvoří fronty. Ty se čekají až od soboty, kdy se výstava otevře veřejnosti.
Pro nevidomé a slabozraké Hrad připravil program s haptickou kopií koruny, tedy s trojrozměrným modelem, díky kterému se mohou hmatem seznámit s korunou. Zájem o program pro školy se zrakově postiženými žáky je nutné nahlásit předem a trvá déle než běžná půlhodinová prohlídka.
Výstava je uspořádána jako panelová expozice podél Vladislavského sálu. Na jejím konci jsou ve vitríně samotné korunovační klenoty. K vidění jsou také další artefakty, třeba korunovační roucho, které podle Wolf nebylo několik let vystavováno.
Součástí výstavy jsou rovněž kopie původního gotického žezla a jablka, které byly používána při korunovacích Karla IV. a dalších panovníků a dnes jsou ve Vídni. Na kopiích je podle Wolf patrný rozdíl mezi původními insigniemi a pozdějším žezlem a jablkem. Gotické žezlo a jablko jsou ze zlaceného stříbra a zdobí je méně drahých kamenů a perel. "To je možná jeden z důvodů, proč si potom Habsburkové nechali vytvořit velmi zdobené žezlo a jablko, aby to ladilo k té nádherné koruně," uvedla kulturní ředitelka.
Od soboty může na výstavu veřejnost, a to bez nutnosti předchozí rezervace. Vstup je zdarma a není možné si na něj zakoupit vstupenku. Otevřeno bude od 09:00 do 17:00, poslední vstup je v 16:30. Wolf návštěvníkům doporučuje přijít takzvaně nalehko, protože před vstupem do Vladislavského sálu je čekají bezpečnostní kontroly. Rodičům zároveň doporučuje přijít bez kočárků. Hrad letos očekává, že výstavu navštíví přes 50 000 lidí, tedy podobně jako loni.
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