O filipojakubské noci bylo 160 požárů, ale jen 10 souviselo s pálením čarodějnic

Víc než dvojnásobně stoupl letos oproti loňsku počet požárů o filipojakubské noci. V noci z 30. dubna na 1. května, kdy lidé po celé zemi pořádají akce s pálením ohňů, jich bylo letos 160, zatímco loni 70. S tradičním pálením čarodějnic ale souviselo jen deset případů, většinu požárů zavinilo sucho, oznámila v pátek mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Kristýna Posekaná.
„Přestože hasiči vyjíždějí v průměru ke 49 požárům denně, ke konci letošního dubna se počty takových zásahů pohybovaly okolo 80. Poslední dny přesáhly i stovku,“ uvedla Posekaná. „Může za to hlavně sucho, teplo a vítr. Většina z nich totiž vznikla v přírodě,“ doplnila. Hasiči likvidovali i čtyři požáry lesa ve druhém stupni požárního poplachu ze čtyř.
Loni mělo přímou souvislost s pálením čarodějnic 31 požárů.
Pro 30. duben lidé nahlásili hasičům prostřednictvím portálu https://paleni.izscr.cz téměř 12 500 plánovaných ohňů, což bylo zhruba stejně jako loni. Zásahů kvůli pálení čarodějnic přitom letos bylo třikrát méně než loni. „Podle předběžných informací od zasahujících jednotek mělo přímou souvislost s touto tradicí okolo deseti případů,“ sdělila mluvčí.
Podle dávné tradice se noci z 30. dubna na 1. května připisuje magická moc. Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech zapalovaly ohně a tato tradice vydržela do současnosti. Na stejné datum připadá keltský svátek jara Beltine, v severní Evropě se poslední dubnová noc nazývá Valpuržina.
