Dotační katastrofa za 300 milionů korun: NCOZ obvinila bývalou pražskou zastupitelku

Krach projektu vědecko-technologického kampusu Nupharo Park představuje jednu z největších dotačních kauz posledních let. Ministerstvo průmyslu a obchodu na něj poskytlo subvenci 300 milionů korun, firma stojící za záměrem přesto skončila v konkurzu. Policie kvůli tomu obvinila dva lidi. Deník Aktuálně.cz zjistil, že jedním z nich je bývalá pražská zastupitelka Jana Ryšlinková.

Kampus Nupharo Park vybudovala stejnojmenná firma na podzim 2015 poblíž Ústí nad Labem. Vizí společnosti bylo propojit veřejný a soukromý sektor v oblasti udržitelných technologií. Areál měl sloužit jako zázemí pro rozvíjející se firmy, tzv. start-upy, současně měl přicházet s technologickými patenty. Záměr se ale vinou série špatných rozhodnutí, osobních sporů a ekonomických turbulencí nenaplnil, firma v březnu 2018 skončila v konkurzu.

Národní centrála proti organizovanému zločinu minulý týden oznámila, že v souvislosti s projektem kvůli dotačnímu podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie obvinila dva lidi. Podstata jejich možného deliktu spočívá v tom, že při předložení žádosti o dotaci uvedli nepravdivé a zkreslené údaje, aby podporu ve výši 300 milionů korun získali. Vyšetřování kauzy dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze.

"Policie zahájila trestní stíhání člena představenstva společnosti Nupharo Park, a. s.," řekl Aktuálně.cz k jedné z obviněných osob odpovědný státní zástupce Jan Kořán. Jak zjistil deník Aktuálně.cz, zmíněnou osobou je bývalá pražská zastupitelka Jana Ryšlinková. Od počátku byla jednou ze dvou klíčových postav, které se snažily uvést záměr v život.

"Je to úplně absurdní, co (kriminalisté do obvinění) napsali. Považují za trestný čin něco, co je normální obchodní praxe," sdělila Ryšlinková Aktuálně.cz. Více se o své roli v kauze odmítla bavit. Vyjádřila ale nelibost nad tím, že se její jméno v souvislosti s případem objeví na veřejnosti. Potvrdila, že se proti stíhání brání. "Podala jsem stížnost," poznamenala.

Jednou z prvních mluvčí Občanského fóra

Ryšlinková je absolventkou Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, v druhé polovině 70. let přednášela na ČVUT. V 80. letech působila v Akademii věd. Roku 1989 se zapojila do politiky, byla jednou z prvních mluvčích Občanského fóra. Krátce byla také poslankyní v České národní radě. Od 90. let se pohybuje především v privátní sféře, nicméně několikrát se politiky dotkla.

Od roku 2006 seděla za SNK Evropské demokraty jedno volební období v pražském zastupitelstvu. Nejvýrazněji na sebe v této éře upozornila, když podala trestní oznámení kvůli projektu Opencard. V roce 2009 se na kandidátce Evropské demokratické strany Jany Hybáškové snažila proniknout do Evropského parlamentu, ve volbách však neuspěla. Zmíněné volby byly jejím posledním stykem s aktivní politikou.

Kdo je v kauze druhým stíhaným, není v tuto chvíli jasné. Žalobce Kořán Aktuálně.cz pouze potvrdil, že dotyčný na rozdíl od Ryšlinkové nebyl členem představenstva zkrachovalé firmy Nupharo Park. Tato indicie vylučuje stíhání druhé stěžejní postavy projektu, developera Milana Gánika. Developer v představenstvu firmy seděl. Přestože Gánik obviněný není, v kontaktu s policií podle informací Aktuálně.cz je.

"Opravdu teď něco probíhá. Radil jsem se s právním zástupcem, v tomto momentu bych se neměl o mé záležitosti v kauze vyjadřovat," řekl Aktuálně.cz. Gánik už dříve s jedním developerským projektem neuspěl. V roce 2006 odstartoval se svou skupinou Central Park Praha Development záměr rezidenčního komplexu na Žižkově, jenž měl sestávat z desítky výškových budov s téměř 600 byty. Projekt skončil insolvencí nástupnického investora.

NCOZ prověřovala kauzu více než rok a půl

Kvůli ztroskotání záměru vědecko-technologického kampusu Nupharo Park podalo ministerstvo průmyslu a obchodu trestní oznámení v dubnu 2018. Bylo to měsíc poté, co Městský soud v Praze poslal firmu do konkurzu. Přes jedno z pražských obvodních státních zastupitelství se podání dostalo k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze, které případ svěřilo Národní centrále proti organizovanému zločinu.

NCOZ kauzu prověřovala, tedy vedla trestní řízení, více než rok a půl. Prověřování vyústilo v obvinění Ryšlinkové v první polovině května. V průběhu dalších několika málo dní začala NCOZ stíhat druhého člověka. Kvalifikace dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie se v krajním případě trestá deseti lety vězení. Podle policie stát utrpěl škodu ve výši schválené dotace, tedy 300 milionů korun.

"Na základě předložených nepravdivých informací se v roce 2013 čerpání dotace ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu ČR podařilo zrealizovat. Při rozkrývání trestné činnosti policisté NCOZ úzce spolupracovali s Finančním analytickým úřadem. Není vyloučeno, že v průběhu vyšetřování dojde k obvinění dalších osob. Kauzu dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze," uvedl mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.

Angažmá firmy manžela aktérky Čapího hnízda

Důležitou roli v projektu Nupharo Park sehrála firma EUFC CZ, jejímž jednatelem je Daniel Mayer. Jde o manžela Jany Mayerové, která je vedle premiéra Andreje Babiše druhou obviněnou v jiné dotační kauze - údajného dotačního podvodu při budování farmy Čapí hnízdo. EUFC CZ pro Nupharo Park připravila podklady pro získání 300milionové subvence od ministerstva průmyslu a obchodu.

"Firma EUFC CZ zpracovala studii proveditelnosti i žádost o dotaci," potvrdila už dříve serveru Lidovky.cz mluvčí ministerstva Štěpánka Filipová. Sám Mayer pro Aktuálně.cz uvedl, že trestní linie kauzy se jeho osoby ani jím řízené firmy netýká. "Nejsem obviněný, stejně jako není obviněný nikdo ze společnosti. V této trestní kauze žádným způsobem nefigurujeme," uvedl Mayer.

Krach projektu Nupharo Park, jenž byl nejambicióznějším podnikatelským záměrem v Ústeckém kraji posledních let, lze spatřit v nedostatku původně avizované finanční podpory ze strany velkých mezinárodních soukromých firem, jako jsou IMB, Cisco či Dimension Data. Od projektu daly ruce pryč poté, co došlo k zásadnímu sporu o směřování projektu mezi investorem záměru, švýcarskou firmou ABB, a developerem Gánikem.

V dozorčí radě guvernér ČNB

ABB po intervenci od Ryšlinkové Gánika od záměru odstavila, zbavila ho členství v představenstvu. Byl to přitom on, kdo se zmíněnými světovými firmami dojednával finanční účast. Po jeho vyšachování firmy od záměru couvly, peníze nepřišly. Nupharo Park nebyl schopný dostát svým závazkům. Dotaci spolklo jen vybudování areálu, jenž přišlo na zhruba 750 milionů korun. Na jeho rozvoj už nezbyly peníze.

Finanční prostředky přitom chyběly i na uhrazení celé částky na výstavbu kampusu. Hlavním věřitelem byla firma Moravostav, která podala insolvenční návrh. Po něm skončil Nupharo Park se závazky 450 milionů korun v úpadku. V březnu 2018 Městský soud v Praze poslal firmu do konkurzu. Soudce Jiří Rada explicitně uvedl, že závazky firmy dalece překračují hodnotu jejího majetku.

Jak šel čas s Nupharo Park 23. 5. 2013 Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo pro projekt vědecko-technologického parku Nupharo dotaci ve výši 300 milionů korun, resort tehdy řídil Martin Kuba (ODS).

1. 12. 2013 Ministerstvo vydalo rozhodnutí o poskytnutí dotace, úřad tehdy vedl nestraník Jiří Cieńciała.

20. 7. 2015 Během finiše stavebních prací navštívila areál delegace v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou a ministrem životního prostředí Richardem Brabcem.

16. 8. 2016 Firma Nupharo Park na sebe podala insolvenční návrh, její závazky po splatnosti tehdy překračovaly částku 400 milionů korun, soud insolvenci v lednu 2017 zastavil.

22. 5. 2017 Zhotovitel areálu Moravostav podal na Nupharo Park insolvenční návrh kvůli pohledávce přes 300 milionů.

17. 1. 2018 Městský soud v Praze rozhodl o úpadku firmy.

1. 3. 2018 Městský soud v Praze poslal firmu Nupharo Park do konkurzu, následuje rozprodej jejího majetku.

21. 5. 2020 NCOZ oznamuje, že kvůli kauze Nupharo Park obvinila z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU dva lidi.

Ještě před vyhlášením konkurzu projekt prověřilo i ministerstvo průmyslu a obchodu. Zjistilo, že skutečná podoba kampusu je v rozporu s předloženým projektem. "Objekty byly vybudovány jako skladové a výrobní haly. To však neodpovídá původnímu záměru projektu vybudovat prostory, ve kterých bude probíhat výzkum a vývoj," uvedl resort v auditní zprávě. Areál byl pronajatý jen ze 45 procent své kapacity, opakovaně nesedělo ani vyúčtování.

Záměr ve svých počátcích přitáhl výrazné osobnosti. V dozorčí radě firmy Nupharo Park seděli bývalý guvernér ČNB Zdeněk Tůma a někdejší dlouholetý velvyslanec ČR při NATO Karel Kovanda. Jejich působení v kontrolním orgánu firmy ale skončilo roku 2014, tedy před dokončením areálu a následnými finančními potížemi projektu. Oba už dříve uvedli, že myšlenka záměru jim přišla smysluplná a možnou krizi nevnímali.