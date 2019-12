NSS: Finanční úřad chyboval, když Janě Nečasové doměřil darovací daň

Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek předložil Senátu žádost o souhlas se jmenováním předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala na soudce Ústavního soudu. Šámal minulý týden přijal Zemanovu nabídku, aby se o post ucházel. Kandidáti na soudce Ústavního soudu mohou do funkce nastoupit jedině v případě, že je horní komora Parlamentu schválí. Jedno z 15 míst ústavních soudců je uvolněné od počátku roku, kdy rezignoval Jan Musil.

Soudce Ústavního soudu jmenuje prezident se souhlasem Senátu na dobu deseti let, přičemž ústava nezakazuje opakování mandátu. Ústavním soudcem se může stát bezúhonný český občan, který je volitelný do Senátu - tedy je mu nejméně 40 let. Musí mít vysokoškolské právnické vzdělání a musí být nejméně deset let činný v některé právnické profesi.