Domácí

Exministryně Parkanová má šanci na několikamilionové odškodné. Zasáhl Nejvyšší soud

ČTK Domácí ČTK, Domácí
Aktualizováno před 27 minutami
Nejvyšší soud (NS) zrušil rozsudky, které někdejší ministryni obrany Vlastě Parkanové nepřiznaly vyšší odškodné za dlouholeté trestní stíhání v kauze armádních letounů CASA. Soudy podle NS nezohlednily klíčové okolnosti, musejí rozhodnout znovu. Rozhodnutí v pátek Nejvyšší soud zveřejnil na úřední desce.
Podle Nejvyššího soudu nižší soudy při stanovení výše odškodnění dostatečně nezohlednily zjevnou nedůvodnost stíhání Parkanové (na snímku) a porušení presumpce neviny.
Podle Nejvyššího soudu nižší soudy při stanovení výše odškodnění dostatečně nezohlednily zjevnou nedůvodnost stíhání Parkanové (na snímku) a porušení presumpce neviny. | Foto: Tomáš Adamec

Parkanová, politička KDU-ČSL a později TOP 09, čelila stíhání od roku 2012. Soudy ji definitivně osvobodily v říjnu 2021. Žádá odškodné celkem 8,5 milionu.

Ministerstvo spravedlnosti se Parkanové v minulosti omluvilo a zaplatilo jí 1,6 milionu korun. Bývalá ministryně ale v žalobě žádala zhruba 8,5 milionu korun jako náhradu nemajetkové újmy. Obvodní soud pro Prahu 2 ani Městský soud v Praze Parkanové nevyhověly, podala tedy dovolání.

Související

Parkanová: Na své stíhání jsem myslela, i když jsem držela právě narozenou vnučku

Vlasta Parkanová

Podle NS nižší soudy při stanovení výše odškodnění dostatečně nezohlednily zjevnou nedůvodnost stíhání Parkanové a porušení presumpce neviny. Trestní stíhání bylo podle soudů nižších instancí od počátku vedeno zjevně nedůvodně. Odvolací soud v trestní věci dříve označil konstrukci obžaloby za "neudržitelnou až absurdní". Tuto skutečnost měly soudy podle NS v odškodňovacím řízení plně zohlednit. Případ NS vrátil k novému projednání k Obvodnímu soudu pro Prahu 2.

"NS dospěl k závěru, že právní posouzení nižších soudů bylo neúplné a tudíž nesprávné. Obvodní soud pro Prahu 2 bude nyní muset ve věci rozhodnout znovu a je přitom vázán právním názorem NS," uvedla v tiskové zprávě mluvčí NS Gabriela Tomíčková.

Nákup čtyř transportních letounů zhruba za 3,5 miliardy korun schválila vláda Mirka Topolánka (ODS) v roce 2009. Parkanovou a šéfa ministerské sekce vyzbrojování Jiřího Staňka následně policie obvinila ze zneužití pravomoci a z porušení povinnosti při správě cizího majetku se škodou 819 milionů korun. Obžaloba jim vytýkala to, že před rozhodnutím o nákupu nedali zpracovat nezávislý posudek, a že stroje proto byly předražené.

Parkanová čelila stíhání od roku 2012. Rezignovala tehdy na funkci místopředsedkyně sněmovny. Soudy ji definitivně osvobodily v říjnu 2021. Podle pravomocného rozsudku nevznikla státu žádná škoda a oba obžalovaní udělali maximum pro to, aby se obchod uskutečnil v souladu se zákonem.

Spotlight: Chybu jsme udělali jedinou. Neomluvím se, říká Bradáčová o osvobozené Parkanové (27. 2. 2023)

Spotlight Aktuálně.cz - rozhovor s Lenkou Bradáčovou | Video: Jakub Zuzánek, Aktuálně.cz
 
Mohlo by vás zajímat

Stoletý "pravdoláskař" jde k volbám. "Babiše nevolím, často si protiřečí," říká

Stoletý "pravdoláskař" jde k volbám. "Babiše nevolím, často si protiřečí," říká
6:54

Vězni na mě čuměli, říkali mi doktore, líčí Novotný. Promluvil o hubnutí a kreténech

Vězni na mě čuměli, říkali mi doktore, líčí Novotný. Promluvil o hubnutí a kreténech

Ondřej Sokol: Už nechci pracovat s ko***ama. Korektnost vraždí humor

Ondřej Sokol: Už nechci pracovat s ko***ama. Korektnost vraždí humor
37:28

Babiš dostal Fialu pod tlak, měl v debatě klíčovou posilu. Komentátoři hodnotí duel

Babiš dostal Fialu pod tlak, měl v debatě klíčovou posilu. Komentátoři hodnotí duel
domácí Aktuálně.cz Obsah Vlasta Parkanová Nejvyšší soud odškodnění CASA Přehled zpráv

Právě se děje

Aktualizováno před 27 minutami
Exministryně Parkanová má šanci na několikamilionové odškodné. Zasáhl Nejvyšší soud

Exministryně Parkanová má šanci na několikamilionové odškodné. Zasáhl Nejvyšší soud

Podle Nejvyššího soudu nižší soudy při stanovení výše odškodnění dostatečně nezohlednily zjevnou nedůvodnost stíhání Parkanové.
před 36 minutami
„Musíme držet spolu, říkal mi Labuda,“ vzpomíná Otík z filmu Vesničko má středisková

„Musíme držet spolu, říkal mi Labuda,“ vzpomíná Otík z filmu Vesničko má středisková

Maďarský herec János Bán ztvárnil desítky filmových rolí, ale pro českého diváka zůstane navždy Otíkem Rákosníkem. V sobotu oslaví sedmdesátiny.
před 1 hodinou
Poslední jízda vzala Česku zlato. Krejčí je tak vicemistrem světa, Prskavec má bronz

Poslední jízda vzala Česku zlato. Krejčí je tak vicemistrem světa, Prskavec má bronz

České kajakáře předčil na světovém šampionátu v australském Penrithu jen Francouz Titouan Castryck.
před 1 hodinou
Stoletý "pravdoláskař" jde k volbám. "Babiše nevolím, často si protiřečí," říká
6:54

Stoletý "pravdoláskař" jde k volbám. "Babiše nevolím, často si protiřečí," říká

Aktuálně.cz mluvilo s pamětníkem, který dodnes sleduje politické dění a patří k těm, kteří jednoznačně stojí za podporou Ukrajiny.
před 1 hodinou

Ondřej Sokol: Už nechci pracovat s ko***ama. Korektnost vraždí humor

Ondřej Sokol: Už nechci pracovat s ko***ama. Korektnost vraždí humor
37:28
před 1 hodinou
Palmovku ovládla atomová bomba a fyzik Oppenheimer. Inscenace nemůže být aktuálnější

Palmovku ovládla atomová bomba a fyzik Oppenheimer. Inscenace nemůže být aktuálnější

Projekt Manhattan režíroval Michal Lang a roli slavného fyzika s patřičným klidem a rozvahou vytváří Jan Teplý.
před 2 hodinami

Nebála se vybočit z davu. Studentka získala nižší nájem díky pomoci seniorům

Nebála se vybočit z davu. Studentka získala nižší nájem díky pomoci seniorům
Prohlédnout si 8 fotografií
Když se Johana v roce 2020 vrátila z Erasmu, stála před jedním ze zásadních studentských dilemat — kde a za kolik bydlet. Johana však nechtěla jen byt, chtěla smysluplné místo k životu. Inspirována zahraničím, hledala v Praze mezigenerační projekt, kde studenti pomáhají seniorům - a za to bydlí levněji. A tak nakonec tři roky žila mezi důchodci, přímo v domech s pečovatelskou péčí.
"Zaujalo mě, že takové alternativy fungují v zahraničí - hlavně v Nizozemsku či v Německu. Rozhodla jsem se, že tento model zkusím najít i tady," vzpomíná Johana na začátku rozhovoru pro Aktuálně.cz. A tak tehdy třiadvacetiletá studentka četla, zkoumala a hledala, zda podobné modely existují i v Praze, a narazila na projekt mezigeneračního bydlení Prahy 3.
Další zprávy