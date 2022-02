Novým šéfem Nejvyššího správního soudu bude Šimka, odpoledne ho jmenuje prezident

Předsedou Nejvyššího správního soudu bude soudce Karel Šimka. Premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že spolupodepsal rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana o Šimkově jmenování. Předchozí šéf Nejvyššího správního soudu Michal Mazanec skončil na sklonku loňského roku kvůli dosažení věkové hranice 70 let.

"Já jsem kontrasignoval rozhodnutí pana prezidenta o jmenování Karla Šimky předsedou Nejvyššího správního soudu. Z mého hlediska tam neexistuje žádný problém. Vím, že se uvažovalo o víc kandidátech. Všechna jména, co jsem zaslechl, byla respektováníhodná, byli to právníci, kteří mají renomé a mohli by tu funkci vykonávat," řekl předseda vlády. I pro Šimku podle něj platí, že je respektovaný, renomovaný a má všechny předpoklady pro výkon předsedy soudu.

Šimka, který se narodil v roce 1973, vystudoval právo a politologii na univerzitách v Plzni, Praze a německém Pasově. Působil nejprve jako civilní a exekuční soudce, a to od roku 2001. K Nejvyššímu správnímu soudu byl dočasně přidělen v letech 2004 až 2005. Od podzimu 2005 se stal natrvalo soudcem Nejvyššího správního soudu a později i předsedou senátu. Předsedal kárnému senátu pro věci soudců.

Prezident jmenuje Šimku odpoledne na Pražském hradě. Vybírat mohl pouze z řad soudců tohoto soudu. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) už dříve uvedl, že mezi kandidáty byli vedle Šimky soudci Filip Dienstbier a Barbara Pořízková. Předchozí ministryně Marie Benešová (za ANO) navrhovala jako kandidáta na Mazancova nástupce právě Dienstbiera.

Nejvyšší správní soud, který sídlí v Brně, je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví. Aktuálně u něj působí 35 soudců. Funkční období předsedy soudu trvá deset let.