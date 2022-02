Novým policejním prezidentem se stane Vondrášek. Do funkce nastoupí 1. dubna

Do funkce nového policejního prezidenta začátkem dubna nastoupí dosavadní první náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek. Na tiskové konferenci to v úterý oznámil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Od Vondráška očekává mimo jiné to, že dotáhne reformu specializovaných pracovišť policie. Současný policejní prezident Jan Švejdar ve funkci skončí k 31. březnu.

Vondrášek byl jediným uchazečem, který se přihlásil do nabídkového řízení na obsazení pozice. Podle Rakušana poradní komise, která přihlášku posuzovala, potvrdila jeho odborné i kvalifikační předpoklady. U policie Vondrášek působí od roku 1993. V roce 2008 se stal náměstkem na pražském policejním ředitelství, o tři roky později pak ředitelem pražské policie. Na policejním prezidiu začal pracovat v roce 2014, kdy ho tehdejší policejní prezident Tomáš Tuhý pověřil funkcí prvního náměstka. Související Rakušan: Stojím o 90 procent očkovaných policistů, zajímá mě, zda věří dezinformacím Vondrášek absolvoval bezpečnostně právní studia na Policejní akademii České republiky a vystudoval také Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Je také absolventem Středoevropské policejní akademie. Švejdar své rozhodnutí požádat o uvolnění ze služebního poměru oznámil v polovině loňského prosince. Informaci zveřejnil poté, co se s Rakušanem počátkem měsíce sešel. Rakušan v té době ještě nebyl jmenován do funkce. Švejdar napsal, že dospěl k názoru, že jeho setrvání ve funkci není žádoucí. Rakušan odmítl tvrzení, že na Švejdara ohledně odchodu vyvíjel tlak. Připustil ale, že se v některých otázkách neshodnou. Ministr se znovu se Švejdarem sešel na začátku ledna. Rakušan po schůzce na tiskové konferenci v budově ministerstva vnitra uvedl, že se s policejním prezidentem do jeho odchodu z funkce domluvili na "nanejvýš profesionální" spolupráci. Švejdar následně na policejním prezidiu novinářům řekl, že na prosincové schůzce z Rakušanova vyjádření pochopil, že současná vláda i on chtějí změnu na pozici policejního prezidenta. Dodal, že nechce blokovat jednání mezi ministerstvem a policií a také nechce být "záminkou k tomu, že policie bude nějakým způsobem dehonestována". Související Bleskový výběr nového policejního prezidenta, Rakušan už dostal doporučení komise "Komise konstatovala, že pan generál Martin Vondrášek má veškeré kvalifikační předpoklady k výkonu funkce policejního prezidenta. Po důkladném zvážení všech okolností i po osobní schůzce s panem náměstkem Vondráškem jsem se rozhodl ho od 1.4. ustanovit do funkce policejního prezidenta. Jsem přesvědčen, že je jedním z největších profesionálů, které policie v Česku má," řekl Rakušan.