Přeskočit na obsah
Benative
31. 1. Marika
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Nových případů HIV v Česku bylo loni 293, nejvíce v historii sledování

ČTK

Lékaři loni zaznamenali v Česku 293 nových případů choroby HIV, nejvíce od začátku sledování a o jeden případ více než roku 2022. Cizinci dlouhodobě žijící v Česku, mezi něž se nepočítají uprchlíci z Ukrajiny, tvořili téměř 48 procent (140). Skoro polovina z nich byla dříve diagnostikovaná v zahraničí (66), uvádí Národní referenční laboratoř (NRL) pro HIV/AIDS při Státním zdravotním ústavu (SZÚ).

HIV test
HIV testFoto: iStockphoto
Reklama

Situaci v posledních letech ovlivnila epidemie covidu-19 i válka na Ukrajině. "Od roku 2020 pozorujeme mezi nově evidovanými případy oproti předchozímu období výrazně vyšší počty osob, které již o své HIV pozitivitě věděly. Nicméně i pokud se omezíme pouze na skutečně nově diagnostikované případy, vidíme od roku 2020 jednoznačně setrvale vzestupný trend," uvedli odborníci z NRL.

Související

Mezi loni diagnostikovanými bylo 153 osob české národnosti, o čtyři méně než v roce 2024, ale více než ve dvou letech předcházejících. Počet diagnostikovaných rezidentů, tedy cizinců s trvalým pobytem v Česku, byl loni vyšší než v předchozích dvou letech. Bylo mezi nimi 71 osob z Ukrajiny, devět ze Slovenska, šest z Brazílie a po pěti z Ruska a Moldavska. Mezi novými případy bylo 234 mužů a 59 žen.

U více než 86 procent lékaři zjistili nákazu sexuální cestou, ze všech nakažených bylo 51,5 procenta (151) mužů majících sex s muži. "Počet případů s heterosexuálním přenosem však setrvale roste, od roku 2020 rychleji než dříve," doplnila NRL.

Od začátku války na Ukrajině přicházejí do Česka také HIV pozitivní uprchlíci, které NRL eviduje zvlášť. Postupně jich však ubývá, v roce 2022 jich bylo 879, v roce 2023 pak 402, předloni 398 a loni 379.

Reklama
Reklama

V Česku se sledují případy nákazy HIV a nemoc AIDS od roku 1985. Od té doby byl virus diagnostikován u 5181 lidí, u 976 se projevilo onemocnění AIDS a 428 osob v důsledku onemocnění zemřelo. Nových případů rozvoje nákazy virem HIV v nemoc AIDS bylo za loňský rok 49.

Související

Virus HIV napadá bílé krvinky zvané lymfocyty, které jsou nezbytné pro imunitu. Jejich množství po nakažení prudce klesne, pak se propad zastaví a zdravotní stav nakaženého se zlepší. Bez zahájení léčby postupně tento typ bílých krvinek znovu ubývá až osm let, poté propukne nemoc AIDS a nemocní do několika let umírají.

V současné době mohou nakažení užívat moderní léky, které postup nemoci prakticky zastaví. Mohou díky nim žít běžný život včetně sexuálního bez rizika nakažení partnera.

Počty nových případů HIV v Česku

Rok

Počet případů

z nich cizinců

podíl cizinců (v procentech)

2000

58

13

22,4

2001

51

4

7,8

2002

50

7

14

2003

63

11

17,5

2004

72

15

20,8

2005

90

14

15,6

2006

91

21

23,1

2007

121

23

19

2008

148

39

26,4

2009

156

46

29,5

2010

180

41

22,8

2011

153

42

27,5

2012

212

62

29,2

2013

235

65

27,7

2014

232

59

25,4

2015

266

75

28,2

2016

286

87

30,4

2017

254

78

30,7

2018

208

85

40,9

2019

222

73

32,9

2020

251

110

43,8

2021

233

102

43,8

2022

292

166

56,8

2023

253

132

52,5

2024

269

112

41,6

2025

293

140

47,8

Zdroj: NRL SZÚ

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama