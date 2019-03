Aktuální data za rok 2018: Nových exekucí ubylo, stále je to ale půl milionu za rok

Loni poprvé v Česku více exekucí skončilo, než začalo. Exekutoři zahájili v roce 2018 přes půl milionu nových exekucí, o 35 tisíc více jich ale zvládli ukončit. Snížil se i počet lidí, kteří exekucím čelí, podle odhadu exekutorské komory na 770 tisíc.

Česko už je nejspíš v počtu exekucí za vrcholem. Prezidium Komory exekutorů představilo ve čtvrtek statistiky, které poprvé hlásí, že více exekucí je u konce než na začátku. "Loni jsem říkal, že v ideálním případě bychom se mohli dočkat zlomu a exekučních řízení začne ubývat. Po údajích z roku 2018 jsem přesvědčený, že se k tomu skutečně blížíme," uvedl prezident komory Vladimír Plášil.

K optimismu ho opravňují dvě číselné řady. Počet nově zahájených exekucí v roce 2018 meziročně klesl o 106 tisíc na 505 tisíc a snižuje se už několikátý rok v řadě. Počet ukončených exekucí naopak dlouhodobě roste, loni jich bylo už 540 tisíc.

"Očekáváme, že i příští rok bude trend pokračovat. Hlavními faktory jsou vysoká zaměstnanost, legislativní změny, například u advokátního tarifu, možnost spojování exekucí i nová pravidla pro oddlužení, která začnou být letos účinná," dodal Plášil.

Nových exekucí bylo loni méně ve všech krajích, nejvíce, o 26 procent, klesl jejich počet na jižní Moravě, o rovnou čtvrtinu v Praze. Pokles o 13 procent zaznamenaly i obvody severní Čechy a severní Morava, které jsou exekucemi zasaženy nejvíce. Méně bylo nových exekucí i ve všech okresech s výjimkou Teplic, kde jich o procento přibylo, a Semil, kde jejich počet stoupl o tři procenta.

Nejdůležitější čísla nepadla

Když ale prezidium komory zvalo na prezentaci statistik za rok 2018 do secesní kavárny Louvre na pražské Národní třídě, která kdysi hostila Franze Kafku, Alberta Einsteina či T. G. Masaryka, málokoho napadlo, že ta úplně nejdůležitější souhrnná čísla nepadnou.

Jaký je celkový počet lidí, kteří byli v loňském roce v exekuci, a celkový počet řízení, sice nakonec po dotazech novinářů zaznělo, prezidium komory ale čísla ihned zpochybnilo. "V exekuci bylo loni celkem 770 tisíc lidí, je to ale jen odhad, který budeme muset ještě potvrdit. Stejně tak budeme ještě prověřovat celkové číslo 4,5 milionu exekucí," uvedl viceprezident komory Jan Mlynarčík. Stále prý není jasné, kolik exekučních řízení je přerušeno, například kvůli běžícímu insolvenčnímu řízení.

Zcela přesné statistiky budou podle Mlynarčíka k dispozici za měsíc až šest týdnů. Pokud by však číslo 770 tisíc platilo, byl by to oproti roku 2017 velmi významný pokles o 93 tisíc lidí. Předloni podle Mapy exekucí, která vychází právě z údajů poskytnutých komorou, čelilo exekucím 863 tisíc lidí.

Autorovi Mapy exekucí Radkovi Háblovi se zdá odhad komory velmi optimistický. "Přál bych si, aby číslo bylo reálné, ale na základě posledních informací by se mělo pohybovat spíše v rozmezí 800 až 820 tisíc. Klíčový bude spíše údaj o počtu lidí s více exekucemi. V roce 2017 to bylo 600 tisíc lidí, tedy celých 70 procent," uvedl Hábl.

Zvláštní je, že komora zpochybnila i souhrnné číslo 4,54 milionu exekucí za rok 2018, které představila na tiskové konferenci před měsícem. Oproti roku 2017, kdy bylo celkem exekucí 4,67 milionu, znamenalo pokles o 130 tisíc. "Tato data také podrobíme prověření, centrální evidence totiž eviduje všechny pravomocné exekuce. Některé ale nemůžeme provádět, údaje se pak liší, za pár týdnů by mělo být vše jasné," řekl Mlynarčík, který přislíbil, že čísla představí veřejnosti. "Až budeme mít data, která jsou věrohodná, tak je všechna zveřejníme," řekl.

Zda je získá i organizace Otevřená společnost, která Mapu exekucí v posledních dvou letech vytvářela, však není jasné. Zatím komora data pro projekt, jenž byl jediným zdrojem informací pro všechny, kteří se problematikou exekucí v posledních dvou letech zabývali, odmítla předat. "Věc je v procesním řízení, oni si zažádali podle zákona 106 o poskytování informací, proto nyní záležitost nebudeme komentovat," řekl Mlynarčík.

Bez ohledu na spory s komorou a dosavadní zmatky v číslech však uznávají i autoři mapy, že situace se lepší. "Svědčí to o tom, že fungují opatření, která se udělala v minulosti. Zregulovaly se nebankovní společnosti, zrušila se rozhodčí řízení a smlouvy, snížily se advokátní tarify i přísudky, respektive byla ústavním soudem zrušena přísudková vyhláška (upravuje náhrady nákladů právního zastoupení, pozn. red.)," míní Hábl. "Tohle vše nyní přináší pozitivní výsledky. Samozřejmě kromě ekonomické konjunktury. Na druhou stranu stále máme půl milionu nových řízení za rok, což je ohromné číslo," dodal.

Byznys s dluhy Na vznik silných exekutorských úřadů a na druhé straně velké skupiny lidí v exekucích měl zásadní vliv vznik exekutorského řádu v roce 2001 za vlády Miloše Zemana. Ten umožnil vznik soukromých exekutorů a volného trhu mezi nimi. Rozběh obchodu s dluhy pak zásadně ovlivnilo zvýšení odměn advokátů v roce 2006, po kterém se nejvíce vyplatilo vymáhat bagatelní sumy jako například nezaplacené pokuty za černou jízdu v MHD. Silný vliv měla i neexistence regulace nebankovních společností, které často půjčovaly s lichvářskými úroky, a zneužívání soukromých rozhodců a rozhodčích doložek. Rok 2017 (zdroj: Mapa exekucí)

počet lidí v exekucích - 863 tisíc

celkový počet exekucí - 4,67 milionu Rok 2018 (odhad Exekutorské komory)

počet lidí v exekucích - 770 tisíc

celkový počet exekucí - 4,54 milionu

Další krok by proto podle řady lidí z neziskových organizací, které dlužníkům pomáhají, části politické scény, ale i exekutorské komory měl spočívat v obměně exekutorského řádu a zavedení takzvané teritoriality, tedy místní příslušnosti, jež by zrušila volný trh mezi exekutory.

"I přes pokles počtu exekucí stále zůstává množství exekvovaných obyvatel Česka problémem. Exekutorská komora i proto dlouhodobě prosazuje místní příslušnost exekutorů, úpravu rostoucích příslušenství dluhu, racionalizaci doručování, jednodušší zastavování exekuce při bezvýslednosti či zjednodušení srážek ze mzdy," uvedl Plášil.

Proti teritorialitě jsou však největší čeští exekutoři. Argumentují právem věřitele zvolit si svého exekutora, klíčovým důvodem je ale fakt, že zavedení příslušnosti exekutorů podle krajů či okresů by výrazně snížilo počet dlužníků, od kterých ti nejúspěšnější vymáhají peníze. Exekutor nejvlivnějšího českého úřadu z Přerova Lukáš Jícha proto navrhuje se soustředit na další oblasti.

"Vyřešit je třeba dříve nakupené historické exekuce, zjednodušit exekuční řízení, odbřemenit exekutory. Pomůže i již schválená oddlužovací novela nebo daňové pobídky věřitelům motivující je k zastavení exekucí. Každý případ je však třeba posuzovat individuálně, neboť věřiteli, který se po právu domáhá svých práv, nelze právo na výkon přiznané povinnosti odpírat," uvedl Jícha.

