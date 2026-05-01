Nový začátek Nové sociální demokracie. Špidla na 1. máje prozradil plány s levicí

Že se bývalý český premiér a také expředseda sociální demokracie Vladimír Špidla chystá založit novou stranu na základech té původní, je známo už několik týdnů. Ale až teď, symbolicky na Svátek práce – 1. máje, je to jisté. Špidla v pátek odpoledne oficiálně oznámil vznik Nové sociální demokracie a začal sbírat podpisy potřebné pro její zapsání na ministerstvu vnitra. Aktuálně.cz bylo u toho.
Café Montmartre je podnik v centru Prahy, který se může chlubit slavnou historií, scházeli se v ní na počátku minulého století významní spisovatelé, malíři, hudebníci a další umělci. Třeba Egon Erwin Kisch, Eduard Bass, Jaroslav Hašek, Gustav Meyrink či Max Brod. Nyní si ji vybral ke svému „restartu“ jeden z nejvýraznějších levicových autentických politiků Vladimír Špidla.
Muž, který patří v novodobé politické historii po roce 1989 k největším pamětníkům. Už v roce 1992 se stal členem širšího vedení sociální demokracie, v roce 1996 zasedl v Poslanecké sněmovně, od roku 1997 byl 1. místopředsedou strany a od roku 2001 ji vedl. A stejně jako tehdy i dnes ze všeho nejvíce mluví o sociálních nerovnostech, které jsou podle něj v Česku stále patrnější.
„Vyvinula se nespravedlivá, doslova krutá společnost, politické myšlení ovládla pravicová dominance. Proti tomu není na levé straně politického spektra žádná protiváha, navíc se úplně ztrácí smysl, co levice je,“ tvrdí Špidla v nejčerstvějším – na 1. máje publikovaném – rozhovoru, který natočil speciálně ke startu své nové strany.
Zmiňuje se také o stávající sociální demokracii, která sice stále existuje, ale odchází z ní obrovské množství členů. Například v tomto týdnu oznámil odchod Roman Sklenák, který byl posledním předsedou poslaneckého klubu, než vypadla sociální demokracie v roce 2021 z Poslanecké sněmovny.
Nyní stranu vede Jiří Nedvěd, který ji převzal po Janě Maláčové, která rezignovala po krachu v loňských parlamentních volbách. Nedvěd, stejně jako Maláčová byl příznivcem spolupráce s komunisty v hnutí Stačilo!, což je pro mnoho tradičních sociálních demokratů nepřijatelné. Spolupráci s Nedvědem odmítají.
Podle Špidly je tato Nedvědova strana mrtvá. „Už není schopná být nositelem sociálnědemokratických idejí a levicových ideálů,“ tvrdí Špidla, podle kterého si ale zaslouží skutečná levice obnovu. „Myslím si, že to republice opravdu pomůže,“ uvedl tento politik, který často upozorňuje, že je „pouze“ mluvčím nového politického subjektu a je pro to, aby jeho předsedou byl někdo jiný.
Špidla je ale jednoznačně nejznámějším a nejvíce respektovaným jménem na levici, byť společně s ním Novou sociální demokracii spoluzakládá například bývalý senátor za sociální demokracii Jiří Dienstbier. Špidla se ujal vlády v roce 2002, kdy získal s ČSSD 30 procent hlasů. Dodnes je památná jeho tehdejší předvolební debata s hlavním soupeřem, tehdy předsedou ODS Václavem Klausem, kterého podle tehdejších reakcí v debatě zcela překvapivě porazil.
V roce 2004 se však sociální demokracie fakticky Špidly zbavila, když ho vystřídal v čele vlády i strany Stanislav Gross. Na rozdíl od něj si ale Špidla zachoval dodnes čistý štít a není s ním spojena žádná aféra či korupce. Špidla přitom zůstal sociální demokracii věrný, k předsedům strany byl vesměs velmi loajální a dál pro stranu pracoval. S Maláčovou se ovšem kvůli její spolupráci se Stačilo! názorově zcela rozešel.
Jestli Nová sociální demokracie získá dostatečný počet členů, se teprve uvidí. Sám Špidla avizuje, že mnohé bude záležet na zájmu lidí v různých místech Česka. Mnohokrát zdůraznil, že nemíní budovat stranu, která bude stát na několika málo lidech, které bude podporovat nějaký bohatý sponzor. Chce stranu, která vznikne zespoda.
„Politika, kdy sebere pět chlapíků a tři ženy, k tomu navalíte nějakých 500 milionů a umělou inteligencí začnete dělat kampaň, to není politika, to je pouze divný typ marketingu, který si dělá kšeft z lidských nadějí, prohlásil ve čtvrtek v rozhovoru pro Český rozhlas.
„Když to půjde dobře a budeme mít minimálně tisíc podpisů, chtěli bychom být do konce června registrováni na ministerstvu vnitra. A od toho okamžiku už můžeme sledovat ve volbách, už máme zprávy z různých míst, že lidé říkají, že by pod našim jménem kandidovali,“ nastínil Vladimír Špidla příští měsíce.
ŽIVĚ Letadlová loď USS Gerald R. Ford opustí Blízký východ, vydá se zpět do USA
Americká letadlová loď USS Gerald R. Ford v příštích dnech vypluje z Blízkého východu a vydá se zpět do Spojených států. Sníží se tím vojenská přítomnost Američanů v regionu v době války s Íránem. S odvoláním na americké představitele to napsal deník The Washington Post (WP). Návrat je očekávanou úlevou pro zhruba 4500 námořníků, kteří na lodi strávili deset měsíců.
„Nedej náckům šanci!“ Prahou prošel prvomájový pochod proti fašismu, provázely ho i potyčky
Centrem Prahy dnes odpoledne prošlo přes 1000 lidí v prvomájovém pochodu proti fašismu. Průvod vyšel zhruba půl hodiny po poledni ze Střeleckého ostrova. Trasa vedla přes Národní třídu či Jungmannovu ulici na Rašínovo nábřeží a následně na Smíchov, kde pochod skončil. Na akci dohlížela policie i antikonfliktní týmy. V souvislosti s akcí řešili policisté potyčku mezi účastníky průvodu a odpůrci.
Válka i explodující nájmy. Tisíce lidí plní ulice Berlína, Antifa slibuje "revoluční" 1. máj
V ulicích Berlína jdou dnes u příležitosti Svátku práce desítky tisíc lidí. Demonstrují mimo jiné proti válkám, vysokým cenám nájmů nebo proti pokračující výstavbě metropolitní dálnice. Policie je kvůli možným násilnostem v pohotovosti nejen v metropoli.
"Naprosto příšerné Španělsko." Trumpův vztek trvá, zvažuje stažení dalších vojáků z Evropy
Donald Trump vážně zvažuje stažení amerických vojáků z Itálie a Španělska. V noci na pátek to uvedla agentura Reuters. Už dříve americký prezident hovořil o snížení počtu amerických vojáků v Německu. Trump dlouhodobě kritizuje evropské členy NATO včetně Itálie, Španělska a Německa, že odmítají podpořit americkou-izraelskou válku proti Íránu a že nedostatečně investují do obrany.
Rumunský bizár. Sanitka s brutálně zraněným fotbalistou uvízla na hřišti
Děsivé zranění během fotbalového zápasu v Rumunsku doprovodil neuvěřitelný chaos, když sanitka uvízla na hřišti. Hráči ji museli tlačit, aby odvezla zraněného.