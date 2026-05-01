Přeskočit na obsah
Benative
1. 5.
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Domácí

Nový začátek Nové sociální demokracie. Špidla na 1. máje prozradil plány s levicí

Radek Bartoníček

Že se bývalý český premiér a také expředseda sociální demokracie Vladimír Špidla chystá založit novou stranu na základech té původní, je známo už několik týdnů. Ale až teď, symbolicky na Svátek práce – 1. máje, je to jisté. Špidla v pátek odpoledne oficiálně oznámil vznik Nové sociální demokracie a začal sbírat podpisy potřebné pro její zapsání na ministerstvu vnitra. Aktuálně.cz bylo u toho.

Spolu s Vladimírem Špidlou (vpravo) zakládá Novou sociální demokracii například bývalý senátor za sociální demokracii Jiří Dienstbier. Oba také vyšli společně na 1. máje sbírat pro svou novou stranu podporu v centru Prahy. Foto: Radek Bartoníček/Aktuálně.cz
Café Montmartre je podnik v centru Prahy, který se může chlubit slavnou historií, scházeli se v ní na počátku minulého století významní spisovatelé, malíři, hudebníci a další umělci. Třeba Egon Erwin Kisch, Eduard Bass, Jaroslav Hašek, Gustav Meyrink či Max Brod. Nyní si ji vybral ke svému „restartu“ jeden z nejvýraznějších levicových autentických politiků Vladimír Špidla.

Muž, který patří v novodobé politické historii po roce 1989 k největším pamětníkům. Už v roce 1992 se stal členem širšího vedení sociální demokracie, v roce 1996 zasedl v Poslanecké sněmovně, od roku 1997 byl 1. místopředsedou strany a od roku 2001 ji vedl. A stejně jako tehdy i dnes ze všeho nejvíce mluví o sociálních nerovnostech, které jsou podle něj v Česku stále patrnější.

„Vyvinula se nespravedlivá, doslova krutá společnost, politické myšlení ovládla pravicová dominance. Proti tomu není na levé straně politického spektra žádná protiváha, navíc se úplně ztrácí smysl, co levice je,“ tvrdí Špidla v nejčerstvějším – na 1. máje publikovaném – rozhovoru, který natočil speciálně ke startu své nové strany.

Zmiňuje se také o stávající sociální demokracii, která sice stále existuje, ale odchází z ní obrovské množství členů. Například v tomto týdnu oznámil odchod Roman Sklenák, který byl posledním předsedou poslaneckého klubu, než vypadla sociální demokracie v roce 2021 z Poslanecké sněmovny.

Nyní stranu vede Jiří Nedvěd, který ji převzal po Janě Maláčové, která rezignovala po krachu v loňských parlamentních volbách. Nedvěd, stejně jako Maláčová byl příznivcem spolupráce s komunisty v hnutí Stačilo!, což je pro mnoho tradičních sociálních demokratů nepřijatelné. Spolupráci s Nedvědem odmítají.

Jestli Nová sociální demokracie získá dostatečný počet členů, se teprve uvidí. I jeden z jejích spoluzakladatelů Vladimír Špidla avizuje, že mnohé bude záležet na zájmu lidí v různých místech Česka. Propagační stánek nové strany se objevil v centru prahy na 1. máje 2026.Foto: Radek Bartoníček/aktuálně.cz

Podle Špidly je tato Nedvědova strana mrtvá. „Už není schopná být nositelem sociálnědemokratických idejí a levicových ideálů,“ tvrdí Špidla, podle kterého si ale zaslouží skutečná levice obnovu. „Myslím si, že to republice opravdu pomůže,“ uvedl tento politik, který často upozorňuje, že je „pouze“ mluvčím nového politického subjektu a je pro to, aby jeho předsedou byl někdo jiný.

Špidla je ale jednoznačně nejznámějším a nejvíce respektovaným jménem na levici, byť společně s ním Novou sociální demokracii spoluzakládá například bývalý senátor za sociální demokracii Jiří Dienstbier. Špidla se ujal vlády v roce 2002, kdy získal s ČSSD 30 procent hlasů. Dodnes je památná jeho tehdejší předvolební debata s hlavním soupeřem, tehdy předsedou ODS Václavem Klausem, kterého podle tehdejších reakcí v debatě zcela překvapivě porazil.

V roce 2004 se však sociální demokracie fakticky Špidly zbavila, když ho vystřídal v čele vlády i strany Stanislav Gross. Na rozdíl od něj si ale Špidla zachoval dodnes čistý štít a není s ním spojena žádná aféra či korupce. Špidla přitom zůstal sociální demokracii věrný, k předsedům strany byl vesměs velmi loajální a dál pro stranu pracoval. S Maláčovou se ovšem kvůli její spolupráci se Stačilo! názorově zcela rozešel.

Jestli Nová sociální demokracie získá dostatečný počet členů, se teprve uvidí. Sám Špidla avizuje, že mnohé bude záležet na zájmu lidí v různých místech Česka. Mnohokrát zdůraznil, že nemíní budovat stranu, která bude stát na několika málo lidech, které bude podporovat nějaký bohatý sponzor. Chce stranu, která vznikne zespoda.

„Politika, kdy sebere pět chlapíků a tři ženy, k tomu navalíte nějakých 500 milionů a umělou inteligencí začnete dělat kampaň, to není politika, to je pouze divný typ marketingu, který si dělá kšeft z lidských nadějí, prohlásil ve čtvrtek v rozhovoru pro Český rozhlas.

„Když to půjde dobře a budeme mít minimálně tisíc podpisů, chtěli bychom být do konce června registrováni na ministerstvu vnitra. A od toho okamžiku už můžeme sledovat ve volbách, už máme zprávy z různých míst, že lidé říkají, že by pod našim jménem kandidovali,“ nastínil Vladimír Špidla příští měsíce.

Nejnovější
